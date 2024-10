«Tenía miedo de decirlo»: Hija del rapero R. Kelly lo acusó de abuso sexual

Buku Abi, hija del rapero R. Kelly, reveló en un nuevo documental que fue víctima de abuso sexual de parte de su padre cuando apenas era una niña, pero dijo que anteriormente no lo había comentado por temor.

Abi, de 26 años y cuyo nombre de pila es Joanne Kelly, afirmó que la agresión sexual ocurrió cuando tenía entre 8 y 9 años. En la entrevista, describió que ese momento cambió su vida por completo.

«Recuerdo despertarme y que él me estaba tocando. No sabía qué hacer, así que me quedé ahí acostada, fingí estar dormida», narró entre lágrimas.

Asimismo la hija de R. Kelly, quien actualmente está en la cárcel, reconoció que no había hablado de ello con anterioridad porque sentía miedo.

«Él era mi todo. Durante mucho tiempo, ni siquiera quería creer que había pasado. No pensé que, aunque fuera una mala persona, me haría algo así a mí», relató Buku Abi.

A continuación, mencionó que cuando tenía 10 años, en 2009, abordó ese tema con su madre, Andrea Kelly. Ambas denunciaron el hecho ante las autoridades de forma anónima. No obstante, no prosperó a causa del tiempo que pasó entre el abuso y la denuncia.

«No pudieron procesarlo porque esperé demasiado. En ese momento sentí que había hablado para nada», narró en el documental.

LA RESPUESTA DE R. KELLY

Ante tales acusaciones Jennifer Bonjean, abogada del cantante, salió al paso y rechazó las acusaciones de Abi. «El Sr. Kelly niega con vehemencia estas acusaciones. Su exesposa hizo las mismas acusaciones años atrás, y fueron investigadas por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois, que las declaró infundadas», dijo en un comunicado facilitado a People.

A su vez, criticó a los creadores del documental. La razón, explicó, es que no hablaron previamente con el equipo legal de R. Kelly para darle un margen y responder a las denuncias.

Actualmente, el productor de 57 años enfrenta dos sentencias por delitos sexuales. En 2022 lo condenaron a 30 años de cárcel por tráfico sexual y crimen organizado. Luego, el año pasado, lo sentenciaron a otros 20 años por posesión de pornografía infantil y seducción de menores.

El artista cumple ambas sentencias en paralelo y tiene la posibilidad de salir en libertad en 2045.