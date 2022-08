Time Square + Jesucristo: El nuevo video viral de Dayana Mendoza del que todos hablan

La recordada Miss Universo 2008 Dayana Mendoza, se viralizó nuevamente en las redes sociales tras publicar un video.

Desde el Time Square de Nueva York, la venezolana envió un mensaje sobre lo que cree es la ausencia de una imagen de Jesucristo en ese emblemático lugar donde se despliegan cientos de publicidades de marcas famosas.

Hasta ahí todo bien, sin embargo Dayana Mendoza le dio un giro al tema al decir que la imagen de Jesucristo es maltratada por el resto de las religiones.

"Cuando vamos a hablar del señor Jesucristo, insultan al señor, se burlan del señor y nos maltratan" aseveró, antes de decir que los cristianos -recordemos que se bautizó hace un tiempo en esta religión- no podrían tener una publicidad similar.

#11Ago | La #MissUniverso2008 #DayanaMendoza se viralizó este jueves por postear un video desde el Time Square de #NuevaYork donde dijo que allá no se podría difundir una imagen de Jesucristo; por lo que habló de lo que llama "el espíritu del anticristo". pic.twitter.com/r07Og6BxUc

"Nosotros no podemos tener una publicidad de Jesucristo en una ciudad como esta, pero sí hay publicidades que hablan de otro tipo de religiones, creencias, con personas haciendo yoga (…) hay un espíritu, el del anticristo", exclamó Dayana Mendoza.

Insistió: "No es para quedarnos callados, nosotros también tenemos el derecho de decir que amamos al señor".

Hizo referencia a algunos movimientos sociales y las marchas donde exigen ciertos derechos; aunque no especificó sobre cuales se refería exactamente.

"Nosotros también tenemos derecho de decir que el señor es el salvador; el único que dio su vida por nuestros pecados", explicó Dayana Mendoza.

Como era de esperarse el video comenzó a rodar en las redes sociales y se viralizó; dejando expuestas reacciones a favor y en contra de lo que dijo.

Me voy a guardar las manos y a callar la boca para no hablar y escribir sobre Dayana Mendoza!

Dayana Mendoza no es real.

Lo que está mal es que use su religión para juzgar al resto del mundo.

No hay nada de malo en que Dayana Mendoza se haya convertido al Cristianismo y ahora haga vídeos reafirmando su fe.

Yo sé que voy a decir algo polémico quizás pero ve ustedes amaban a Dayana Mendoza, le daban las llaves horrible y ahora la detestan porque es cristiana. No creo que el problema lo tenga ella. Solo es mi opinión no me vayan a caer encima jeje

— Magic Mike (@manuevas) August 11, 2022