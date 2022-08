Todo lo que debes saber sobre House of the Dragon, el spin-off GOT

House of the Dragon (HOD) es una serie precuela que se enfoca en la dinastía Targaryen. En Game of Thrones (GOT), la Casa Targaryen casi ha muerto gracias al regicidio y lo que parece ser una falta familiar de control de impulsos de generaciones de endogamia, apunta CNN.

Daenerys Targaryen es una de las pocas que quedan en los tiempos de GOT, e incluso ella es enviada prematuramente a las Tierras Sombrías por su sobrino-amante, Jon Snow.

House of the Dragon tiene lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, cuando los Targaryen están en pleno poder y a punto de entrar en una guerra de sucesión muy desagradable y feroz conocida como la Danza de los Dragones.

Los Targaryen eran el terror montado en un dragón, de ahí el lema de su casa: Fuego y sangre. Sus enormes corceles trajeron a la familia de su hogar original de Valyria y los ayudaron a conquistar todo Westeros.

En la serie original de GOT, todos esos dragones han estado muertos por un tiempo. En HOD, están (aparentemente) vivos y bien.

DETALLES DE HOUSE OF THE DRAGON

El rey Viserys I es el actual rey de Poniente. Es el tatarabuelo de Daenerys. Sus hijos y seres queridos son los que luchan por heredar el poder para cuando finalmente lo deje.

La princesa Rhaenyra es la hija de Viserys con su primera esposa. Su padre la favorece como su sucesora, pero hay varios otros contendientes en juego. Ella quiere gobernar, tiene las cualidades, pero un montón de tipos se interponen en su camino. El nombre de su dragón es Syrax.

Su padre la favorece como su sucesora, pero hay varios otros contendientes en juego. Ella quiere gobernar, tiene las cualidades, pero un montón de tipos se interponen en su camino. El nombre de su dragón es Syrax. El príncipe Aegon II es el hijo primogénito de Viserys y medio hermano de Rhaenyra. Él es otro posible sucesor y una parte muy importante de la guerra por venir.

El príncipe Daemon es el hermano de Viserys y el tío de Rhaenyra. Es un poco libertino y hay mucha tensión sexual entre él y Rhaenyra, lo cual es, nuevamente, normal en lo que respecta a esta familia.

Es un poco libertino y hay mucha tensión sexual entre él y Rhaenyra, lo cual es, nuevamente, normal en lo que respecta a esta familia. Alicent Hightower es la segunda esposa de Viserys y madrastra de Rhaenyra. Ella es la madre de Aegon II y tiene planes de ser la primera reina reinante de Westeros, por lo que no se lleva bien con su hijastra.