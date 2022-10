Tom Monasterios es reconocido por el programa "Los exitosos"

El periodista, locutor y productor Tom Monasterios es reconocido en el programa “Los exitosos” conducido por el periodista Bily Paredes, quien desde hace más de 2 años se ha dedicado a resaltar esos venezolanos que han logrado el éxito en sus tierras y fuera de ellas, programa que supera más de 300.000 vistas por capítulo en las plataformas digitales y que se ha convertido en uno de los contenidos más visitados en las redes de Caraota Digital.

Bily Paredes descubre el lado personal de los famosos en «Los exitosos», que transmite desde Miami desde el 2020. El periodista se formó en la Universidad Central de Venezuela (UCV), posteriormente trabajó en La Casa del Artista, la revista Caracas On The Rocks y luego produjo un programa de televisión llamado On The Rocks, transmitido por Net Uno.

Tom Monasterios se suma así a esta galería de artistas que han elevado nuestro gentilicio, (George Harris, Victor Camara, Emilio Lovera, Valentina Quintero, Daniel Sarcos, Scarlet Ortiz) son solo algunas de las estrellas que han sido galardonados con la placa de reconocimiento de “Los exitosos” que se ha convertido en un apreciado reconocimiento por los artistas venezolanos en el exterior.

Tom Monasterios conocido por ser el último “Monstruo de la Mañana” después de que fuera cerrada la emisora 92.9 FM perteneciente al grupo 1BC por el gobierno nacional. El programa “Monstruo de la mañana” es considerado el programa de humor radial de más larga duración de los medios del país, que logró éxitos de rating durante más de 17 años consecutivos donde nunca se detuvo su emisión.

La carrera de este prolífico periodista, es reconocida no solo por sus éxitos radiales (El Show de la gente Bella, Los hijos de su madre, etc) y su paso por el Late Night Show “Dementes Veloces” donde fue host principal durante más de 4 años en Globovisión, sino por sus logros como director de documentales con el éxito de “LGBT, La experiencia”. Documental que fue premiado y seleccionado por la embajada de EEUU en Venezuela para su programa TV COOP, sino que además fue selección oficial de más de 7 festivales en los Estados Unidos donde recibió excelentes críticas por la amplitud de su mensaje.

Actualmente Tom Monasterios es parte del equipo de Caraota Digital donde realiza su programa “No Te Rías que es Verdad” y donde goza de gran popularidad entre los internautas del mundo y hoy su arduo trabajo como periodista y productor es reconocido por el programa “Los exitosos”.