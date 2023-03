«Tú no eres Shakira ni yo Piqué»: Anuel AA lanzó nueva canción y ¿le responde? a Karol G su TQG

El cantante Anuel AA publicó en la noche del jueves la canción Más rica que ayer, la cual desató polémica en las redes sociales, puesto que parece una respuesta al tema TQG de su exnovia Karol G y Shakira.

Todo parece indicar que la letra de la canción tiene varios dardos contra Karol G. Anuel AA reconoce en la canción que cometió errores durante su relación, mientras que menciona a Shakira en uno de sus versos.

“Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe, tírame al DM que pa’ estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué”, cantó Anuel AA, respecto a la polémica separación de la colombiana y el exfutbolista español.

“Tú no eres Shakira ni yo soy Piqué”. — Anuel. #LaDiferenciaTV📺 pic.twitter.com/GtAM0pHT3c — La Diferencia TV 📺 (@LaDiferencia_TV) March 3, 2023

La canción de Anuel AA ya cuenta con 4,1 millones de reproducciones en YouTube y miles de comentarios. Asimismo, los versos provocaron varias reacciones en las redes sociales.

“CONMIGO ESTÁS MEJOR”

El puertorriqueño cantó varios versos que serían indirectas a Karol G, en lo que parece un intento de reconciliarse. “Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro, quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él”, sostuvo en uno de ellos.

“Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú no puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos”, dice.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿INDIRECTAS A PIQUÉ Y ANUEL? LA NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA Y KAROL G QUE DESATÓ PASIONES EN REDES

Karol G y Shakira publicaron la canción la semana pasada y muchos seguidores creen que está dirigida a Piqué y Anuel AA. El tema ya cuenta con más de 130 millones de reproducciones en YouTube y es una de las tendencias en Spotify.

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias”, dice uno de los versos de Karol G en la canción.