﻿ ¿Un accidente o una pelea con su novio? Britney Spears rompe el silencio tras fotos virales en hotel de Los Ángeles

Tras las fotos virales en las que se ve a Britney Spears en pijama y como si hubiese estado llorado en el famoso hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, la cantante rompió el silencio y desmintió que se tratara de una pelea con su novio como circuló en varios medios.

A través de sus redes, acotó que los paramédicos acudieron al lugar por una lesión en el tobillo que sufrió.

«Solo para que la gente sepa. ¡Las noticias son falsas! Me gustaría que la gente sepa que me vuelvo más fuerte cada día. La noche anterior me doblé el tobillo, y los paramédicos se aparecieron ilegalmente en mi puerta. Nunca entraron a mi habitación pero me sentí completamente acosada», escribió Britney Spears en Instagram.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó una llamada al 911 solicitando asistencia médica para una mujer adulta lesionada en el lugar, según TMZ.

La persona que estuvo con Britney Spears fue Paul Soliz de 37 años, que ha sido mencionado por varios medios como supuesto novio de la ‘Princesa del pop’. Aunque ella nunca lo ha presentado como pareja, se les ha visto juntos en múltiples oportunidades.

BRITNEY SPEARS Y LA ACUSACIÓN CONTRA SU MADRE

Posteriormente, Britney Spears acudió a su madre, Lynne Spears, de estar detrás de toda la polémica.

«Sé que mi madre estuvo involucrada. No he hablado con ella en seis meses y llamó justo después de que sucediera, antes de que salieran las noticias. Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo. Ojalá tuviera abuelos. No la soporto. Honestamente, no me importa, lo diré», escribió en sus redes sociales.