Un fugaz romance con Julia Roberts y el amor por Jennifer Aniston: Las confesiones de Matthew Perry

La estrella de Friends, Matthew Perry, confesó que tuvo un romance fugaz con Julia Roberts, después de que se le propusiera a la actriz de “Pretty Woman” que apareciera en la comedia en 1995.

Después de que Roberts declaró que solo aceptaría una aparición como invitada si podía compartir una historia con el personaje de Chandler Bing, los productores le pidieron que se pusiera en contacto con ella.

Perry dijo que le envió tres docenas de rosas rojas y una tarjeta que decía: Lo único más emocionante a que hagas el programa es que finalmente tengo una excusa para enviarte flores.

“Julia no solo accedió a hacer el programa, sino que también me envió de regalo montones de bagels”, detalló en una entrevista con The Times.

Perry describió la relación como un “cortejo de tres meses” a través de faxes diarios mientras trabajaba en una película en Francia. Cuando comenzó el rodaje del episodio, ya no eran pareja.

“Tres o cuatro veces al día me sentaba junto a mi máquina de fax. Estaba tan emocionado que algunas noches me encontraba en alguna fiesta coqueteando con una mujer atractiva y acortaba la conversación para poder correr a casa y ver si había llegado un nuevo fax. Nueve de cada diez veces, uno llegaba”, contó el actor en su autobiografía, “Friends, Lovers And The Big Terrible Thing”

“Salir con Julia Roberts fue demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era suficiente; Nunca podría ser suficiente; Estaba roto”, reconoció.

Ante este pensamiento, decidió él terminar con Roberts. “Ella podría haber considerado a sí misma viviendo en los barrios bajos con un chico de la televisión, y el chico de la televisión ahora estaba rompiendo con ella. No puedo comenzar a describir la mirada de confusión en su rostro”, admitió.

EL AMOR DE MATTHEW PERRY POR JENNIFER ANISTON

Perry también reveló que estaba “enamorado” de Jennifer Aniston, a quien conoció a través de amigos en común tres años antes de que protagonizaran Friends juntos.

"Me cautivó inmediatamente y me gustó. Y tuve la sensación de que ella también estaba intrigada, tal vez iba a ser algo. Así que llamé a Jennifer y le dije: Eres la primera persona a la que quería decirle esto. Mala idea. Podía sentir el hielo a través del teléfono”, confesó

“Mirando hacia atrás, estaba claro que esto le hizo pensar que me gustaba demasiado o de la manera incorrecta... y solo agravé el error al invitarla a salir”, asentó.

Para finalizar, contó que ella se negó, pero dijo que le encantaría ser su amiga.