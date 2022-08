Un "jujú" y la explosiva revelación del actor Eulides Alvarado sobre José Ramón Barreto

Este miércoles una confesión del actor venezolano Eulides Alvarado sobre su par José Ramón Barreto sorprendió en las redes sociales.

A través de su Instagram el recordado Gato de la serie A puro corazón (2016) contó lo que dice fue la verdadera razón de su impasse con el protagonista de Bolívar, de Netflix.

"Tuvimos como una relación, tuvimos un jujú en A puro corazón, luego no terminamos tan bien, él en venganza hizo la entrevista, se le fue de las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse publicó el video con la actriz ecuatoriana", dijo.

La confesión generó una ola de comentarios, pues era público y notorio que ambos actores que compartieron en la serie no se llevaban bien.

LA ENTREVISTA DE LA DISCORDIA

Sin embargo, siempre se pensó que el impasse entre José Ramón Barreto y el "Gato" se debía a una declaraciones en una entrevista.

En 2020, en el podcast Entregrados, A José Ramón Barreto le preguntaron con cuál artista no trabajaría más en el futuro y el mencionó a Eulides.

“Yo no puedo con la indisciplina, yo no puedo con la falta de seriedad, con la falta de empatía… Yo no volvería a trabajar con Eulices Alvarado. Él sabe que yo no trabajo bajo esos términos que yo no me entiendo con eso, yo ahí no quiero nada. Y con eso de la mediocridad yo no negocio, ahí no entro. Es como es o no es. Se acabó”, dijo.

Después de eso, Eulides se pronunció en sus redes en respuesta a esa afirmación, lo que profundizaba los problemas entre ambos.

“Yo no recuerdo haber faltado a una pauta y nunca recuerdo haber llegado drogado a una pauta. Eso se me hace una falta de respeto brutal”, aclaró en su momento.

¿QUÉ DICE JOSÉ RAMÓN BARRETO?

Al momento de esta publicación José Ramón no se había pronunciando sobre estas afirmaciones de su excompañero de serie.

En sus redes sociales el recordado protagonista de la telenovela Para verte mejor está solicitando ayuda para su mamá quién se encuentra delicada de salud.

De acuerdo a lo que ha contado José Ramón Barreto su mamá tiene complicaciones y amerita una intervención en el colon.