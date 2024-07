La prestigiosa animadora venezolana, Maite Delgado, reveló que volverá a conducir el Miss Venezuela para este año.

«Esa es una llamada que como todos ustedes saben, porque me he cansado de decirlo, yo no espero. Pero esa llamada que recibo con mucha ilusión llegó», dijo durante una entrevista en el programa Portada’s al Día.