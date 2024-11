«Una miss fuera de lo común»: Los secretos mejor guardados de Ileana Márquez

La venezolana Ileana Márquez aseguró que su reinado no fue fácil e incluso fue «una miss fuera de lo común».

«Yo llegaba al canal y las niñas esperan ver a la Miss Venezuela montada en tacones, pero yo iba en ropa deportiva con mis lentes», indicó en entrevista ofrecida a Carlos Adyan.

Además, acotó que en Venezuela el público es bastante exigente. «Te veían en la calle y te decían ¿estás en zapato de goma? Y sí, ando con eso como una persona normal».

LOS TATUAJES

De igual forma, Ileana Márquez indicó que «todos los cambios siempre van a tener una evolución positiva, pero fue difícil al principio de mi reinado porque la opinión pública se hizo presente».

Destacó que esto no solamente fue porque ella era madre sino porque tiene 10 tatuajes y uno es muy visible en el brazo.

«Entonces vino este tipo de controversia, pero más allá de eso yo les decía a las personas que me preguntaban que si eso me podía bajar puntos es que (a pesar de todo) no dejamos de ser mujeres. Los tatuajes son historias de mucho tiempo atrás (…) en mi familia ternemos antecedentes de Alzheimer y un tío que falleció por esa enfermedad hace dos años se acordaba de mí por los tatuajes cuando tenía sus momentos de lucidez. Entonces para mí tenerlos representa algo que me hace sentir bien», expresó.

En ese sentido, Ileana Márquez detalló que habló con la Organización Miss Venezuela por este tema debido a que ella debe seguir varios lineamientos.

«Les dije que si creían que era necesario que me tapara los tatuajes (…) con el tiempo fueron aceptándolo y yo hice mi trabajo. Además, escuchaba a las personas que están fuera y que son conocedores de un concurso de belleza, aunque ellos no lo sabían en mis noches de tranquilidad y paz empezaba a leer los cometarios sobre mi cabello y me mandaban referencias y dije bueno los voy a complacer. Es un año de aprender y conocerte a ti mismo», apuntó.

EL AÑO DE REINADO DE ILENA MÁRQUEZ Y SU FAMILIA

Ileana Márquez resaltó que durante un año de reinado en un punto dijo que no lo iba a lograr. «Me metí en esto y no tenía un plan preparado de cómo lo iba hacer. Pero yo misma me organicé un itinerario sobre el tiempo que iba a compartir con mi hija, mi familia y mi pareja».

Incluso contó que en una oportunidad le preguntó a su hija que si prefería que se quedara con ella o que cumpliera el año de reinado de ganar el Miss Universo, y la respuesta de su pequeña la sorprendió: «Me dijo que eligiera la corona porque era mi sueño ser reina de belleza».

Aunque acotó que dudo en participar en el casting del Miss Venezuela debido a que ya había pasado una experiencia previa en un concurso y la rechazaron por ser madre, por lo que tuvo deprimida por varias semanas.

LO QUE MÁS LE GUSTÓ Y LO QUE NO

Ileana Márquez apuntó que lo que más le gustó del Miss Universo «fue el compañerismo con otras misses que logró ver y que me pude comunicar con ellas porque apenas estaba aprendiendo el inglés básico». Mientras lo que menos le gustó es que los organizadores las levantaban muy temprano.

Además, contó que durante los eventos previos a la noche final del Miss Universo sufrió dos accidentes al enredarse con el vestido, por lo que tenía el pie muy inflamado.

«Algo que nadie sabe es que yo no vi mis vestidos terminados hasta que llegaron a México. Cuando me hicieron las pruebas era solo el body y la malla, ya sabía los colores, pero no la terminación exacta. Cuando me coloqué el vestido naranja lloré y caí en cuenta que iba a representar a mi país en el Miss Universo», dijo.

LA POLÉMICA EN LA RONDA DE PREGUNTA

Ileana Márquez señaló que tras la polémica que se armó por la traducción de la pregunta, no pudo ver más a la traductora. «Es una lastima porque no sé si la sacaron del escenario o si ella se fue por un tema de vergüenza».

Sin embargo, manifestó que todos somos humanos y «un error lo puede cometer cualquiera. Estar parado en esa tarima no es fácil, pero quizás ella no estaba preparada para enfrentarse a una multitud de gente. Salir a un escenario como el del Miss Venezuela o del Miss Universo te da terror y pánico porque no quieres cometer un error y quieres dejar a tu país en alto. Imagínate una persona que no está acostumbrada y se enfrenta a ese escenario tan grande. Yo lo que vi fue una risa nerviosa y es una lastima que no pude hablar con ella».