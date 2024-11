«El trabajo está dando sus frutos»: Venezolano Aloisio reveló detalles de su nominación a los Latin Grammy 2024

El cantante y compositor venezolano, Aloisio, habló en exclusiva con Caraota Digital para revelar detalles de su primera nominación a los premios Latin Grammy, que se celebrarán el jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

Este guaireño de nacimiento, criado en Caracas y residenciado actualmente en Miami, deja de esta manera el nombre de país en alto luego de lograr este hito para su carrera con la canción Blanco y Negro, la cual compuso junto a Elena Rose para el duo Lagos, puro talento criollo.

«Estábamos en el estudio Luis Jiménez, Elena Rose y Agus (Agustín Zubillaga) de Lagos y estábamos hablando mucho de la migración, de estar lejos de la persona que amas, entonces siento que todo se dio como cuando estas en ese momento gris con una persona, por eso se llama Blanco y Negro, porque estas en ese momento en que no es ni para la derecha ni para la izquierda (…) porque estamos a millones de kilómetros y yo no te puedo físicamente demostrar mi amor, o la vida a lo mejor o hasta el cambio de horario, no deja que nuestra relación fluya. Tal vez somos un amor de toda la vida pero no podemos estar juntos, entonces pienso que de eso es lo que se trata ese tema», recordó Aloisio.

En este sentido, señaló que con este tema busca llegar de manera profunda no solo a los venezolanos, sino a cualquiera que tenga un amor en la distancia. «La música siento que mueve corazones y eso es lo bonito», aseguró.

«SIENTO QUE EL TRABAJO ESTÁ DANDO SUS FRUTOS»

Seguidamente confesó que su nominación a los Latin Grammy por esta canción fue algo «increíble» e «inesperado».

«Siento que es algo que tú no te esperas. Al menos yo como compositor no me lo esperaba, Yo estaba tranquilo y me dieron esa bendición. Pero estoy demasiado contento, de verdad. Siento que el trabajo está dando sus frutos y siento que de eso se trata, de darle y darle, no parar, no quitarte, que la vida te recompensa. Si haces la música con cariño y con pasión hay una recompensa siempre», enfatizó.

MÚSICO DE CORAZÓN

A pesar de que a los 15 años de edad compuso su primera canción, Aloisio reveló que decidió dedicarse a la música cuando cumplió los 18.

«Yo sabía que yo me tenía que dedicar a esto cuando tenía 18 o 19 años, pero mi amor por la música ha estado toda la vida. Yo de verdad no vengo de una familia de músicos, pero toda la vida estuve cantando, tenía banda y me encantaba tocar. Me encantaba estar presentándome frente a personas. Siempre estaba como con una composición en la cabeza y escribiendo», explicó.

Aloisio destacó la influencia que las bandas norteamericanas de rock alternativo en su música. «Al día de hoy yo me sigo inspirando de ellos (…) Siento que mi sonido está bastante diferenciado por esa misma razón», indicó.

«Yo estoy tratando de traer al 2024, lo que hacían estos caballeros en los 90 y los 2000», agregó el artista venezolano al hablar de su música.

LANZAMIENTO DEL NUEVO SENCILLO

Aloisio también conversó sobre su más reciente tema, Nada es Igual, resaltando su carácter nostálgico; ya que, a su juicio, «el mundo entero está triste. Es un sentimiento universal».

«Nada es Igual fue escrito en la ciudad de Los Ángeles con mi mejor amigo, Juan Manuel Romero, la escribimos y la grabamos en un teléfono, y cuando regresamos a Miami hicimos la producción», recordó.

Por esta razón espera llegar al corazón de muchas personas con esta canción, la cual cuenta con un video donde su vestuario emula la manera de vestir de inicios del siglo pasado.

«Yo soy muy nostálgico, me gusta mucho que la gente sienta nostalgia a través de mi música, porque yo escucho música y a mí me gusta sentir nostalgia», puntualizó.

«Para mí es bastante especial esa nostalgia que está rondando en el ambiente. Ojalá que a la gente le encante porque esta canción es para mí bastante especial y no es porque la hice yo, sino porque tiene algo extemtemporáneo, es decir nunca se vence. Puede quedar allí plasmada en el tiempo y ese es mi mensaje o propósito en la música», añadió.

Por último, confesó que le gustaría visitar el país antes de que culmine el año, específicamente como participante del Cusica Fest que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre en la sede de la Universidad Simón Bolívar en Sartenejas.

«Me encantaría ir al Cusica Fest a tocar», sentenció el artista.

Desde Caraota Digital le deseamos el mayor de los éxitos y que pueda visitar el país tras una eventual victoria en su nominación a los Latin Grammy.