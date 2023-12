VIDEO: ¿Isabel QUÉ? El insólito error viral con nombre de la miss venezolana Isbel Parra en concurso asiático

La miss venezolana Isbel Parra vivió un curioso momento durante la edición número 35 del Miss Asia International Pageant, donde hizo de jurado, después que se equivocaran con su nombre y apellido en el letrero de identificación.

Parra, quien fue Miss International Venezuela 2020, dijo que es normal que haya errores respecto a su nombre. En lugar de «Isbel», colocaron «Isabel». Sin embargo, lo más llamativo ocurrió con su apellido cuando en vez de escribir «Parra», la identificaron como «Perra». Esto provocó que la modelo grabara un video de lo que para ella fue un divertido momento.

«Miren, yo estoy aquí en un concurso y bueno, siempre con mi nombre se equivocan. Isbel, Isabel, no hay problema, pero primera vez que se equivocan con mi apellido», expresó entre risas en medio del evento.

En seguida, dijo «miren como me pusieron», para después revelar que el cartel decía «Perra». «Ay no, cuando yo vi esto, me pude morir de la risa», se lo tomó con humor.

¿QUÉ HIZO ISBEL ANTE ELLO?

Para enmendar lo ocurrido, en la parte trasera del letrero escribió correctamente su nombre con un marcador. «Obviamente lo escribí bien por atrás porque eso no iba a salir, pero, ¿ustedes pueden creer? que en vez de Parra me pusieron «Perra»», bromeó una vez más en un clip subido a TikTok.

En los comentarios, los usuarios comenzaron a bromear junto a la miss venezolana. «Los organizadores saben algo que nosotros no jajaja», respondió un tiktoker. A ello, Isbel Parra contestó: «Inserte voz de telenovela: «pues yo también soy perra, y muerdo»», seguido de emojis riendo.

«Bueno, la intención es lo que vale (risas). Espero que no te hayan presentado por micrófono con ese nombre porque ahí si, trágame tierra jajaja», intervino otro usuario en la publicación.