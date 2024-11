Video viral: Así fue la aparatosa caída que sufrió el cantante de Coldplay en pleno concierto

Durante el concierto de Coldplay en Melbourne, Australia, Chris Martin sufrió una inesperada caída al atravesar una trampilla abierta en el escenario, dejando a los 50.000 asistentes del Marvel Stadium en estado de shock.

El accidente ocurrió mientras el vocalista de la banda, de 47 años, hablaba con la multitud en medio de la gira internacional Music of the Spheres. Un video compartido en redes sociales capturó el momento en que el cantante de Paradise caminaba hacia atrás sin darse cuenta de que la trampilla estaba abierta, tropezando y cayendo de forma aparatosa.

Afortunadamente, un miembro del equipo que se encontraba en la trampilla ayudó rápidamente al líder de Coldplay a reincorporarse. Con su característico sentido del humor, Martin comentó a través del micrófono: «Eso no estaba planeado, gracias por atraparme», y añadió en tono de broma: «Probablemente será un momento de YouTube».

Este incidente, sin lesiones graves, no impidió que la banda continuara su presentación ni que Martin mantuviera su buen ánimo. Después de su parada en Melbourne, Coldplay seguirá su gira por Australia, con presentaciones programadas en Sydney antes de dirigirse a Nueva Zelanda.

Thank god Chris Martin from @coldplay is okay after he fell through the trap door on the stage 🙏 #ColdplayMelbourne #MusicOfTheSpheres

🎥 – @CovidPete pic.twitter.com/CfisyZCrh6

— JAKE FLAGPIES23 🏆🖤🤍 (@IncrediblyBozza) November 3, 2024