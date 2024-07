﻿ Video Viral: Así se inundó la mansión del rapero Drake por fuertes lluvias en Toronto

Una mansión del rapero canadiense Drake quedó inundada producto de las intensas lluvias que afectaron este martes en el área metropolitana de Toronto, en Canadá. Los videos grabados por el cantante se viralizaron en redes sociales.

Drake publicó en sus historias de Instagram la grave situación que se vivía en su hogar. En las imágenes se aprecia cómo la corriente de agua entraba por las puertas e inundaba varias áreas de la mansión.

El rapero terminó con agua hasta los tobillos, mientras que él y otras personas luchaban contra la inundación. Drake cargaba una escoba para frenar el agua, pero poco pudo hacer ante la gran inundación.

Drake’s mansion is currently being flooded due to the severe weather in Toronto 😬 pic.twitter.com/TFaoP6zm95

— ryan 🤿 (@scubaryan_) July 16, 2024