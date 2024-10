VIDEOS: Las conmovedoras lágrimas de Adele tras ver a Céline Dion dentro del público en un concierto

Adele no pudo contener las lágrimas durante un concierto en Las Vegas, luego de encontrarse en el público a nada más y nada menos que Céline Dion, quien ha sido una de sus más grandes inspiraciones para ser la exitosa cantante que es a día de hoy.

Videos desde distintos ángulos mostraron el emotivo momento en el que la exponente británica entró en llanto. Asimismo, tuvo lugar en el Colosseum Theater el Caesars Palace.

Adele bursts into tears as she finds Celine Dion in the audience and music legends share an emotional hug 🥹#WeekendsWithAdele pic.twitter.com/eX3JhRe6OY

