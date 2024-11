VIRAL: Le pidieron matrimonio a una concursante latina en plena tarima al final del Miss Universo

Aunque el Miss Universo 2024, celebrado el pasado 16 de noviembre en la Arena Ciudad de México, culminó con la coronación de la representante de Dinamarca, las concursantes latinas vivieron destacados momentos tanto dentro como fuera de la competición.

Así fue el caso de Miss Bolivia, Juliana Barrientos, quien disfrutó de uno de los momentos más emocionantes de su vida a pesar de no llevarse la corona.

La joven, natal de Cochabamba, no solo culminó entre las 12 mujeres más bellas del planeta, sino que también fue sorprendida por su pareja cuando la mujer todavía estaba montada en el escenario donde minutos antes habían coronado a Miss Dinamarca.

Barrientos, quien además ganó el premio al Mejor Proyecto Social por su destacada labor humanitaria, recibió una inesperada propuesta que quedó registrada en video.

En el clip, que no tardó en hacerse viral, su pareja, identificado como Octavio García Leal, logró acercarse entre la seguridad del evento, se arrodilló y le pidió matrimonio al mostrarle un anillo de compromiso.

Conmovida hasta las lágrimas, la boliviana aceptó emocionada, bajando del escenario para abrazar y besar a su ahora prometido.

La participación de Juliana Barrientos también marcó un hito para Bolivia. Esta joven políglota y bioquímica, de 27 años de edad, especializada en biología molecular, llevó con orgullo los colores de su bandera al certamen.

Su posición en el Top 12 del Miss Universo y su premio al Mejor Proyecto Social son un reflejo del esfuerzo y dedicación que colocó al país en el radar del certamen después de 18 años de ausencia en las rondas finales.

«Me siento feliz, emocionada y muy contenta. Esta es una experiencia que yo pensé que en ningún momento iba a vivir y tengo que agradecer a Dios y a la vida por regalarme estar en un escenario de Miss Universo. No pensé llegar tan lejos, llegar al top 5 con mis compañeras, la verdad para mí es un regalo, me siento feliz y afortunada», dijo para Muria Comunicaciones.

Asimismo, ofreció algunos detalles sobre toda la polémica que se armó con la ronda de preguntas.

«Compartir con 127 mujeres semanalmente y que con la mitad de ellas me siento bien, tiene que decir mucho porque de alguna manera me tengo que comunicar. Yo había dicho que en la pregunta final iba a hablar en español, porque estoy en un país latino y es mi idioma. Entonces, más allá de una falla técnica, yo no escuché bien la pregunta y la traductora creo que tampoco, son cosas que pueden pasar», señaló.