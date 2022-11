“Volver sería blanquear lo que pasa”: George Harris no regresará por ahora a Venezuela

El humorista venezolano George Harris descartó regresar a Venezuela por lo pronto, a pesar de haber recibido ofertas para presentarse. En tal sentido, aseguró que la situación del país no ha mejorado y volver "sería blanquear" lo que ocurre.

Harris afirmó que “hay una falsa idea de que todo está mejorando”, de manera que hay “más artistas que se presentan en Venezuela”. Sin embargo, el comediante subrayó que no se plantea volver a hacer su show.

"Ya tuve la oferta de volver, pero no me siento seguro. Siento que cuando aterrizas allí estás a merced de gente que no es buena. En Venezuela no ha cambiado nada y volver sería blanquear y lavar la cara de lo que está pasando", sostuvo en un entrevista para la agencia de noticas EFE.

El comediante, quien vive en Estados Unidos desde 2011, reveló hace unos días que recibió una oferta para presentarse en el Poliedro de Caracas. No obstante, Harris rechazó la propuesta, dado que “tiene un poquito de temor”.

HARRIS CONECTA CON TEMAS POLÍTICOS

George Harris, quien ha sido muy crítico con el chavismo, dijo que su humor está conectado con la actualidad y los temas políticos. En tal sentido, consideró que en medio de la crisis, la creatividad humorística “salta” para manifestarse.

“Cuando hay crisis políticas o represiones en medios, la creatividad salta por otro lado. Si censuras a una población, la gente crea métodos diferentes para expresarse ante el mundo y eso es algo que nos está pasando a nosotros”, acotó.

Asimismo, Harris indicó que quiere pronunciarse con su “explosión de humor". “Queremos hablar y decirle al mundo lo que sentimos para que se entere de lo que pasa, aunque sea entre risas”, añadió.