"Voy a acudir a los tribunales": Madre de Chyno denunció que al visitarlo estaba fumando y tomando café

La madre del cantante Jesús "Chyno" Miranda, Alcira Pérez, denunció los cuidados que les están dando a su hijo en el nuevo centro de salud donde está recluido.

"No me gustó cómo está, porque está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él. Entonces él no puede estar aquí. Yo tengo que llevármelo, en su momento debido, pero no le conviene estar aquí", dijo en declaraciones difundidas por Despierta América.

Se trató de la primera visita hecha por su madre luego del traslado del cantante desde el centro de rehabilitación donde se hallaba internado, a esta clínica psiquiátrica, sin su consentimiento.

"Voy a cambiarlo, me lo tengo que llevar de aquí", recalcó.

Los periodistas le preguntaron si le permitirían que ella tome la decisión de sacarlo de la clínica a lo que respondió que hará lo posible.

"Yo soy su mamá. Aquí no hay nadie que me puede impedir que me lo lleve porque soy su madre", respondió.

Al recinto de salud solo dejaron ingresar a su madre por un periodo de tiempo de una hora.

"Voy a acudir a los tribunales porque esto es un abuso y falta de respeto. Allí me tuvieron esperando como tres horas", agregó.

LA NOVIA DE CHYNO Y SUS ADICCIONES

Por otra parte, Alcira Pérez culpó a la novia del cantante, Astrid Dayana Torrealba, por las situaciones irregulares presentadas en las últimas semanas. Además, la acusó de tener problemas de adicción.

"Yo la traté muy bien a ella y le pedí que se sanara y se curara para que pudiera estar cerca de mi hijo. Yo necesito una persona sana que esté con él, para que mi hijo sea feliz y viva sano", reveló.

Al ser preguntada sobre si la novia de Chyno es adicta, respondió: "Si tiene sus problemas, lastimosamente".