Voz del Spiderman venezolano del Spiderverso se grabó en Maracaibo

El artista Óscar Olivares reveló este martes, 13 de junio, que la voz del Spiderman venezolano para la película Spider-Man: A través del Multiverso fue grabada en unos estudios ubicados en Maracaibo, estado Zulia.

Olivares indicó que se enteró de que lo buscaban para la película de Sony mediante un correo electrónico de la empresa de doblaje. “En el momento no sabía de qué película se trataba, hasta que me llaman y ahí me dicen que era para Spiderman”, aclaró.

“Eso para mí era tremendamente significativo. Salté, grité. La emoción no me cabía. Luego, ya a los días, coordinamos la grabación que se hizo en un estudio de Maracaibo porque estaba ahí haciendo un mural”, explicó Olivares.

El ilustrador señaló que no sabía cuál personaje iba a hacer hasta que llegó al estudio para grabarlo. “Era el Spiderman paciente que estaba en el psicólogo. Me emocioné muchísimo”, agregó Olivares.

OLIVARES: “FUE UN RETO”

Olivares, quien ha destacado por su carrera como artista e ilustrador, reconoció que fue un “reto” su primera experiencia como actor de doblaje. Sin embargo, reconoció que está satisfecho con el resultado y espera tener otras experiencias semejantes.

“Fue un reto tremendo estar ahí directamente con los directores y demás. Creo que el resultado quedó muy bien; Sony quedó muy contento y creo que abre muchas puertas muy interesantes”, señaló en una entrevista para la radio Onda.

El ilustrador indicó que el acento neutro “no fue un requerimiento” durante la grabación. “Es un Spiderman que tiene su acento venezolano. (El director) no me pedía el acento neutro, sino que quería que fuera lo más parecido a mi voz natural”, indicó.

Olivares comenzó su carrera como dibujante en 2011 y es reconocido por hacer murales con tapas en diferentes partes del país. Su obra fue expuesta en importantes ciudades como Miami, Houston, Londres, Bogotá, Kuala Lumpur y Santo Domingo.

La nueva película animada de Spiderman llegó a las salas de cine el 1 de junio y ha sido un éxito en taquilla. En apenas dos semanas, ya recaudó casi 400 millones de dólares y ha recibido excelentes reseñas por parte de la crítica y el público.