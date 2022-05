"Vulnerable pero poderosa": Hilary Duff venció los complejos y posó sin ropa para una revista +FOTOS

Luego de años de ser criticada por su figura, la cantante Hilary Duff venció los complejos y posó sin ropa para una reconocida revista estadounidense.

A través de su cuenta de Instagram compartió algunas imágenes de su más reciente sesión de fotos; donde presumió sus curvas a pocos meses de dar a luz.

"Así que esto fue aterrador. Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón. Tuve la sesión de fotos más encantadora de mujeres y de hecho me lo pasé genial", inició la también actriz.

VENCIENDO LOS COMPLEJOS: LA NUEVA Y SEXY SESIÓN DE FOTOS DE HILARY DUFF

Luego agregó: "Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho entrando en algunas de estas poses sin mis vaqueros de mamá de cintura alta y gran tamaño (que es lo que normalmente me pongo). Gracias a todos los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y amor".

Duff aprovechó la ocasión para enviar mensajes de agradecimiento a todo el equipo encargado de las fotos, e incluso se mostró maravillada con su comprensión y dedicación en uno de sus momentos "más vulnerables".

"Todos jugaron un papel y estoy enviando abrazos virtuales. Gracias por motivarme todos los días a estar en forma. Y a mi mamá oso publicista por dejarme decir que sí. Ahora mi marido está muy emocionado de trollearme de alguna manera, así que estén atentos", concluyó.

En una bañera, mostrando sus tatuajes, enviando besos o con gafas de Sol. La exestrella de Disney dejó muy en claro que está disfrutando esta etapa de su vida.

"Estoy orgullosa de mi cuerpo. Orgullosa de que me haya dado tres hijos. He llegado a un momento vital en el que estoy en paz con los cambios por los que ha pasado", comentó a la revista Women’s Health.

Las reacciones a sus postales no se hicieron esperar e incluso revolucionaron varias plataformas como Instagram, Facebook y Twitter donde millones de fanáticos felicitaron a Duff por su excelente forma física.

"Eres hermosa", "Wow, te ves increíble", "Síii, es increíble", "la mejor mamá de todas", "abajo los complejos y la mala autoestima", y "Qué hermosa imagen de una fabulosa y valiente mamá", fueron parte de los comentarios destacados.