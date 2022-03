Will Smith ganó el Óscar al mejor actor por "King Richard", el primero en su carrera

Will Smith, protagonista de "King Richard", ganó el Óscar a mejor actor en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, galardón al que también aspiraba el español Javier Bardem por "Being The Ricardos".

Así el actor gana su primer Oscar de su carrera, por su retrato de Richard Williams, el decidido padre que crio a las campeonas del tenis Venus y Serena Williams.

Smith, de 53 años, una de las estrellas más conocidas de Hollywood, había sido nominado dos veces antes, por "Ali" en 2001, y por la película "The Pursuit of Happyness" en 2006.

El film tiene la particularidad de que Venus y Serena Williams se sumaron al proyecto como productoras ejecutivas después de ver la película terminada. Richard Williams ha estado mal de salud por años y no participó.

SE DISCULPÓ POR EL INCIDENTE CON CHRIS ROCK

Sin olvidar el incómodo momento que protagonizó cuando subió al escenario y abofeteó a Chris Rock a causa de una broma del comediante hacia el peinado de si esposa, Jada Pinkett Smith, el actor llevó muy bien la situación y en su discurso se disculpó y habló de la importancia de proteger a los suyos.

"Mi vocación es amar a la gente y proteger a la gente. Sé que para hacer lo que hacemos tienes que aguantar abuso y en este negocio tienes que soportar faltas de respeto, tienes que sonreír y fingir que todo está bien", dojo Smith en su discurso.