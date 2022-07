Will Smith pidió disculpas a Chris Rock por la bofetada en los Óscar: “Fue inaceptable”

Cuatro meses después del incidente en los Premios Óscar, el actor Will Smith pidió perdón, una vez más, al presentador Chris Rock. En tal sentido, aseguró que su accionar fue “inaceptable” y le afectó emocionalmente el incidente.

Smith publicó un video en el que se pronunció respecto al fuerte golpe que propinó a Chris Rock en plena gala. "Me siento como un mierd*", sostuvo el actor, quien en la misma noche del incidente ganó el premio a Mejor Actor por King Richard.

"Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", apuntó el actor.

Smith aseguró que pasó los últimos meses “reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento". En ese sentido, afirmó que su reacción se debió a “sus propias experiencias” e “historia con Chris” Rock.

SMITH: “ES IRREPARABLE”

El actor sostuvo que "no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas". Por lo tanto, afirmó que se disculpó con la madre de Rock y su hermano, Tony Rock, con quien tenía una “gran relación”.

"Era uno de los míos y esto probablemente es irreparable", reconoció Smith. En consecuencia, ratificó que "no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse".

Smith reiteró en varias ocasiones sus disculpas y reconoció que accionó mal. "Estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error, e intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierd*", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCALÍA ESPAÑOLA PIDE OCHO AÑOS DE CÁRCEL Y UNA MULTA MILLONARIA PARA SHAKIRA POR FRAUDE

Durante la gala, Rock hizo un chiste sobre la enfermedad que tiene Jada, la esposa de Smith. Segundos después, el actor subió al escenario y propinó una fuerte bofetada al presentador, hecho que empañó el resto de la gala.

Desde marzo, cuando ocurrió el incidente, Smith pidió disculpas a Rock, quien no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho. Sin embargo, el humorista sí ha hecho bromas al respecto en varias de sus presentaciones.