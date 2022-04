¿Will Smith y Jada Pinkett se divorcian? Esto es lo que se sabe

La familia Smith siguen en el ojo del huracán, después del incidente que protagonizó Will Smith en la pasada edición de los Premios Oscar 2022, y la prensa estadounidense asegura que la pareja podría separarse, tras polémica declaración de Jada Pinkett.

La actriz Jada Pinkett, habló sobre la situación en su programa Red Table Talks; lo hizo a través de un mensaje donde afirmó que hablará de su relación cuando llegue el momento.

“Considerando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una profunda curación. Algunos de los descubrimientos que hemos hecho en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento” así lo expresó Jada Pinkkett Smith en lo que resulta la primera postura oficial del matrimonio.

De acuerdo con el portal US Weekly, reveló que consultaron con un amigo de Pinkkett y este aseguró que la actriz estaba my molesta con y disgustada con Will Smith por lo que ocurrido en los Premios Oscar.

“Ella jamás le habría pedido que la defendiera y menos de la manera como lo hizo, empleando la violencia”.

Por otra parte, la revista Heat también conversó con la fuente y reveló que la pareja nos e habla desde el incidente; por lo que, puede estar presente entre ambos, un acuerdo de divorcio.

JADA PINKETT PODRÍA QUEDARSE CON LA MITAD DE LA FORTUNA DE WILL SMITH SI HAY UN DIVORCIO:

La misma persona que se encargó se filtrar información personal de los actores, reveló que Will Smith posee una fortuna de 350 millones de dólares y de haber un divorcio, Jada Pinkett tendría acceso a la mitad del dinero; según lo establecido a través de las leyes del estado de California, Estados Unidos.

“Podría ser uno de los divorcios más feos de la historia del mundo del espectáculo”, así lo expresó la fuente anónima según lo publicado por la revista Heat.