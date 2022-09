¡Ya es papá! Coquito reveló el nombre de su bebé y mostró el rostro por primera vez +VIDEO

El actor y animador venezolano, Wilmer Machado, mejor conocido como Coquito, anunció este fin de semana que se convirtió en padre por primera vez.

"Ya mi niño nació. Nuestro coquibebé está con nosotros. Su mamá está muy bien, todo está perfecto", expresó en sus redes sociales.

Asimismo, Coquito reveló que el nombre de su primogénito es "Clemente Machado Salazar".

"Nació en Caracas, el 10 de septiembre de 2022 a las 5:41 a.m. Pesó 2.380 gramos y midió 48 centímetros", indicó.

¿CÓMO SE ENTERÓ COQUITO QUE SERÍA PADRE?

Coquito había anunciado el 14 de marzo que su esposa Andrea Salazar estaba embarazada y pronto se convertirían en padres.

A través de sus redes sociales, Coquito aseguró que el sueño de ambos se estaba haciendo realidad.

"Decidí decirle al mundo que mi gran sueño de ser papá ya crece en el vientre maravilloso de mi Andrea Salazar. Este es un regalo de cumpleaños adelantado. Si un bebé ha sido deseado es este", expresó.

Destacó que estaba muy emocionado de convertirse en padre, pero apuntó que tenía mucho miedo; "porque es la responsabilidad más grande que me ha tocado como ser humano, porque los hijos no vienen con manual y quiero hacerlo bien".

Durante una entrevista ofrecida a FM Center, Coquito contó que no sospechaba que su esposa estaba embarazada.

"Habíamos paseado en moto el domingo y ella me dijo que le dolía el vientre. Yo me lamenté y dije otro mes más que voy a esperar. Pero el lunes salí a trabajar y luego de irme almorzar me recibieron con un supuesto regalo de un patrocinante y cuando fui destapando todo me encontré con la prueba de embarazo y un chupón. Le dije que no se jugara así conmigo porque eran juegos pesados y me confirmó que estábamos embarazados y arranqué a llorar como niño pequeño", manifestó.