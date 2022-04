212 Universal Group, agencia de seguros pionera en la educación de agentes latinos en USA

Una emergencia médica le permitió decidir emprender en el área de salud y hoy muestra su éxito.

Kate Vargas relata su conmovedora historia, siendo venezolana inmigrando a USA, ingresó de emergencia al hospital, y sólo en 4 horas, le generaron una factura de $10,000.

“Así de costosa puede ser la salud en este país”, cuenta Vargas.

Cuando nos pasa algo desafortunado, nos preguntamos: ¿Por qué a mí? Y resulta que lo peor que te puede pasar, a veces, es lo mejor que te puede pasar.

Esto fue un infortunio que condujo a Vargas a pensar en emprender con esfuerzo trabajo y dedicación su propia empresa de seguros.

Y es que esta conmovedora historia de Kate Vargas, venezolana emprendedora que quien con esfuerzo, trabajo y dedicación, ha luchado este sueño, cuando en sus inicios no tenía ni siquiera un espacio físico donde pudiera funcionar, - lo bueno es que nada ni nadie la detuvo-.

Vargas señala, “yo diría que en 212 Universal Group lo que nos hace diferentes es la educación. Allí está nuestra fortaleza: en la formación y el acompañamiento a los agentes de seguros.”

“Quiero darles la primicia del lanzamiento de nuestra plataforma digital de educación en línea que lleva por nombre 212 Academy.”

“El proyecto está quedando muy lindo, incluso, puedo decir que fui pionera cómo la primera agencia de habla hispana en Estados Unidos en tener un aula virtual para educar a los agentes de seguros.”

Ahora bien, aquí no vamos a enseñarte a sacar la licencia sino que vamos a formarte de verdad para que aprendas a trabajar con seguros, queremos que manejes todas las áreas administrativas y de negocios. Soñamos con que aprendas a emprender.

Este es un proyecto que estamos haciendo con mucho entusiasmo, señala Vargas.

A pesar que en sus inicios, Vargas no tenia ni cómo pagar una oficina. Hoy esta conmovedora historia, ya tiene casi 7 años de fundada. Y han sido expertos en resolver problemas, ese fue su sueño y ya hoy cuenta con numerosas familias atendidas y ayudadas a evitar los infortunios de no tener esa asesoría.

Vargas indica que tienen dos públicos objetivos: clientes y agentes de seguros.

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio especializado con las mejores opciones en seguros de salud, de vida y de viaje (a nivel internacional y a nivel local dentro de Estados Unidos).

Tenemos un equipo de agentes que están preparados para ofrecer la mejor atención a nuestros clientes, siempre enfocados en lo que más les convenga.

Actualmente, en 212 Universal Group, tenemos la intención de seguir creciendo dentro y fuera de Estados Unidos por lo que buscamos agentes en distintos países de Latinoamérica, personas que les apasione el tema de la salud y finanzas.

La idea es que puedan trabajar desde cualquier país para una empresa extranjera y puedan generar ingresos en una moneda fuerte como el dólar.

Por otra parte, cuenta Vargas “el beneficio de tener un seguro es incalculable porque es la única forma de protegerte, amparar a tu familia, tus hijos, tu patrimonio, tu vejez. Un seguro es un gran aval, en caso de que tengas enfermedad crónica, terminal o crítica, sea en tu país o en cualquier sitio del mundo.”

Se trata de un beneficio financiero y en ese sentido, me gustaría aclarar también que la póliza es un activo; no un pasivo.

Vargas afirma, “si te encuentras como inmigrante en un nuevo país, sientes que comienzas desde cero. ¡Te has reseteado! Las oportunidades son miles. Esta es una de ellas. Este es el momento de desarrollar un negocio propio.”

No hay que tener miedo a aprender cosas nuevas; no importan los estereotipos ni la edad que tengas.

Haz lo que quieras. Que tu crecimiento sea ilimitado.

En 212 Universal Group, ofrece:

- Seguros de salud

- Seguros de vida

- Seguros de viaje

Tanto a nivel local (dentro de Estados Unidos) y a nivel internacional.

Esto servido de la mano de las compañías que están mejor rankeadas en el mercado. Trabajamos con lo mejor de lo mejor.

Una persona que esté en cualquier parte del mundo, o quiera proteger a alguien independientemente de donde se encuentre, puede asegurarlo con nosotros.

Alguien que viaje frecuentemente por negocios o si tiene a sus padres afuera, sobre todo cuando son adultos mayores, puede asegurarlos con nosotros, un estudiante internacional, inversionista, etc.

Le preguntamos, ¿por qué es importante adquirir estos servicios o productos?

Vargas afirma, “tener un seguro es un acto de responsabilidad.”

Continúa, diciendo que después de lo que ha pasado con la pandemia, las personas necesitan entender la responsabilidad que significa tener un seguro.

-“Comprarlo puede evitar que el día de mañana tú y tu familia tengan que hacer un GoFundMe para poder costear los gastos de tener un familiar enfermo.”

Hay gente que se ha visto en la necesidad de vender hasta sus casas para pagar gastos médicos.

Debes saber que puedes proteger tu vida, o la de un familiar y, además de tu patrimonio.

Esto va más allá de una necesidad; esto es una responsabilidad. Esto es algo obligatorio que la gente debe tener.

Así como el carro no puede salir sin seguro del concesionario, cuando lo compras; pues una persona no debería andar desprotegida sin un seguro.

Un viajero frecuente es vulnerable.

Un inmigrante tiene que hacerse responsable por su vida y por su salud.

Porque cuando uno viaja o uno emigra, el cuerpo empieza a somatizar todas esas tristezas y depresiones que tienes por el cambio y por la ausencia, mientras logras acostumbrarte a todo lo nuevo.

La gente tiende a subir de peso, o adelgazar demasiado, no duerme bien; comienzas a somatizar problemas de salud. Esta una dura realidad que veo diariamente.

Saber que tienes a la gente responsable que te va a hablar con la verdad y que te va a explicar por qué tienes que estar asegurado y cómo tienes que estar asegurado.

Esto tiene muchísimo valor y es lo que más nos apasiona hacer en 212 Universal Group, nos cuenta Vargas.

Si yo tengo un seguro de salud, pase lo que pase, si tengo una emergencia, yo sé que el gasto no me va a arruinar.

Cuando vas a viajar, por lo menos, ahora que vienen los viajes de vacaciones… Es necesario tener un seguro de viaje.

¿Por qué es necesario tenerlo? Porque cuando se está de viaje pudieran ocurrir casos de Covid, infarto, intoxicación, caídas, fracturas, arrollamientos o accidentes.

Y cada país tiene un sistema de salud diferente, con precios variables que pueden generar deudas inesperadas.

Vargas reflexiona diciendo, “Si no tengo seguro, debo preguntarme qué tan preparado estoy para asumir deudas”.

Tengo amistades que han tenido que operar a sus padres en Venezuela y las facturas han sido de $30,000 o $50,000 en cirugías menores como problemas de las rodillas o caderas, por lo que deben endeudarse en USA para poder costear la deuda.

Sin ir más lejos, te presento el caso de mi mamá: $30,000 por 15 días hospitalizada sin que la intubaran por Covid-19. Afortunadamente, está asegurada y el seguro cubrió absolutamente todo.

Todos los días me entristece leer casos de GoFundMe. Lamentablemente, son demasiadas historias las que llegan. Son tantos que no se puede ayudar a todos, aunque uno quisiera. Podemos postear la información en redes sociales, pero son miles los que se escapan de las manos.

También hay casos de personas que no tiene un estatus elegible en Estados Unidos, que no saben que pueden tener un seguro y van a una emergencia por una apendicitis y son $70,000. En la mayoría de los casos, esa deuda persiste y las facturas llegan al buzón de tu casa.

Son cientos de casos todos los días. Es impresionante. Pues toca escuchar cosas terribles porque esa es el área de la salud en donde uno está. A veces pasa que las personas no compraron el seguro porque no querían, no porque no podían.

Las personas sienten que el seguro es un gasto, pero no es así. Los seguros son una inversión. Siempre les digo: si ven su balance general, pueden apreciar que el seguro no está en los pasivos, el seguro es un activo. Pasivo es la casa, el carro, el teléfono. Todo lo que deben, pero el seguro no.

¿Cuáles consejos les darían a quienes aún no han adquirido este producto o servicio?

Necesitamos educarnos más sobra la importancia de tener seguros.

La gente siente que no tiene oportunidad, que es mejor no tener un seguro porque es caro, pero esta es una percepción equivocada que viene por desconocer el concepto de lo que es el seguro. Entonces, pareciera que, a veces, cuando las personas pasan un susto, es que lo entienden, y no siempre los podemos ayudar desde ese punto.

Creo que la comunidad hispana y latina necesita educarse e informarse más.

No puede ser que, como yo vivo en un país en donde no hablo el idioma, asuma que no debo saber nada.

Por eso, estoy creando un curso también para todas las personas que sean inmigrantes, para todas las personas que tengan poco tiempo en un país como Estados Unidos, con la finalidad de que conozcan más sobre el sistema de salud y los seguros.

Así como necesitan un buen abogado, una persona que les hable del crédito, una persona que les hable del banco, de bienes raíces, un buen contador, también necesitan un buen agente de seguros que sea una verdadera guía para ustedes, en Venezuela, USA o en donde te encuentres.

Finalmente, eres tú lo más importante. Eres tú a quien debes cuidar, proteger y asegurar antes de un carro o un celular.

● Mi mejor consejo: no tenga miedo a la información y la educación porque ambas son gratis. Si usted no se siente a gusto con lo que le dicen sobre la salud, va a encontrar a gente como nosotros que lo va a ayudar en el proceso de formación.

● Tener un seguro de salud internacional es como tener un Ferrari. Lo mejor es que no vas a pagar por él lo que pagarías por un Ferrari.

Kate Vargas

+1(786) 9425747

Email: [email protected]

Web:

Instagram:

https://www.instagram.com/212universalgroup/

Perfil: @212universalgroup

Nota de prensa