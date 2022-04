Binance te enseña a invertir en Criptomoneda ¡Invertir en Criptoactivos nunca fue tan fácil! 

En Venezuela, las criptomonedas son una forma de alternativa de pago y ahorro más usada. En general, el manejo de cripto se considera esencial en nuestro país porque es una alternativa más práctica ya que de esta forma no se devalúa el dinero. El 2021 fue un muy buen año para el manejo de cripto, iniciando por los juegos NFT, pero aún existe desconfianza o desconocimiento en el tema. El lado bueno es que Binance, la primera plataforma global de exchange, tiene un blog donde comenta sobre formas de apoyo a su nueva comunidad dedicada a las criptodivisas.

Al invertir hay que saber cómo hacerlo. No se necesita ser un completo experto, pero sí tener un conocimiento básico o por lo menos documentarse. Tan solo para julio del 2021 existía un aproximado de 10.000 criptomonedas, donde todas tienen proyectos y características particulares las cuales respaldan el precio de cada una de ellas.

De acuerdo con Binance, para poder dar el primer paso es importante contar con los recursos, es por ello que tener un teléfono inteligente o una computadora con acceso a internet son indispensables, puesto que su manejo es digital.

Otro recurso necesario es contar con una billetera digital, donde puedas guardar tus criptomonedas. No es necesario pero es ideal tener una cartera que pueda generar el intercambio de cripto a la moneda que desees. Binance funciona como wallet, pero también es un espacio donde se puede comprar y vender criptomonedas. Al pertenecer a este tipo de plataformas no estás absuelto de las estafas pero si podrás evitarlas con mayor facilidad gracias a los medios de verificación con los que cuenta. En el caso de Binance, existe un sistema llamado Know Your Customer o KYC -Conoce A Tu Cliente- el cual piden varios requisitos antes de acceder a los servicios de la plataforma.

Se debe tomar en consideración que al destinar recursos a este mercado, no se tiene que tener millones para poder invertir. Al ser un comercio descentralizado, existen montos muy bajos para poder comprar cripto.

Binance considera que el último paso es seguir informándose. Existen millones de formas para poder aprender constantemente, un ejemplo de ello es Binance Academy que permite dar a conocer conceptos o definiciones sobre la tecnología Blockchain. Además, Binance apoya con canales de Telegram involucrados con lo que pasa en cada país referente a la criptomoneda: https://t.me/BinanceSpanish. También, si deseas conocer el movimiento del mercado puedes ingresar a CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/

En caso de querer saber más información sobre Binance, puedes ingresar a @binancespanish o ingresar al blog de Binance: https://www.binance.com/es-LA/blog.