Con talento y dedicación Alfredo Cubillos, demuestra que si es posible competir con gigantes en USA

#historiadeexito Hoy queremos contarte la historia de Alfredo Cubillos, un Venezolanos desarrollador web que creó un software en USA y hoy dirige una compañía en sistema que compite con las gigantes norteamericanas.

Se trata de “ON THE FLY POS” @ontheflypos un Punto de Venta que inicialmente se realizó pensado en Restaurantes; aunque ya los clientes clientes son de diferentes categorías, desde Foodtrucks, Restaurantes, Franquicias de comida, Panaderias y Cafes, Clinicas y Consultorios Médicos, Salones de Eventos, Hoteles, Tiendas de Retail, Mini Markets, Compañías de Courier y muchos más.

“On The Fly POS”, @ontheflypos un punto de venta, que hoy en dia cuenta con presencia a nivel nacional en 15 estados de USA y con mas de 30 oficinas de representación y venta del producto.

Conversamos con su CPO, Alfredo Cubillos co- fundador de la compañía. “Hemos alcanzado un reconocimiento y un crecimiento de la marca y su presencia a nivel nacional e Internacional, y eso nos hace sentir muy orgullosos de nuestro esfuerzo, trabajo y perseverancia”, agregó Cubillos.

Cubillos, continúa contándonos hasta dónde está llegando este novedoso sistema: “En el mes de Agosto del 2022 abrimos operaciones en Canadá, con una gran aceptación, en Junio de este año aperturamos nuestro primer cliente (Franquicia) en Mexico; y en Colombia esperamos abrir operaciones en los siguientes meses (de la mano de un Banco Local).

A nivel nacional hemos sido contactados por Bancos locales interesados en vender nuestro Software y cada dia se unen a la lista de revendedores, mas oficinas independientes para convertirse en resellers de la marca.

Otro logro del producto, es que nos convertiremos en el POS de las embajadas de USA a nivel mundial empezando con las Embajadas de Ghana y Japon como prueba y si todo sale bien nos llevaran a las 156 restantes.

En relación de números en el año 2022 a través del POS se hicieron mas de 1.5 Millones de Transacciones por un valor de 58 millones de Dolares, y en este 2023 llevamos hasta la fecha 1.9 Millones de transacciones por un valor de 69 Millones de Dólares”.

Cubillo nos cuenta su inicio, “Todo comenzó en el año 2018 cuando un amigo de Venezuela me contactó para que le hiciera una aplicación contentiva del Menú digital de su Restaurante; esta aplicación requería integrarse con su sistema de Punto de venta local (POS), inicialmente fue un reto sencillo pero al tratar de realizar la integración con este sistema todo fue mas complicado y por ser tan grande esta empresa no ayudó mucho en la integración.

Al final después de mucho esfuerzo, mi socio inicial (Jonathan Torres) y yo pudimos realizar la integración -sin inconvenientes-.

Cubillos continúa: “Un ejecutivo de la empresa de Procesamiento, visitó el Restaurante y al darse cuenta que nuestra innovadora aplicación, se sorprendió y solicitó el contacto de la persona que lo había realizado; puesto que, era algo que en 2018 nadie había podido realizar”.

Cubillos resalta: “De esta manera, la empresa gigante de procesamiento en Estados Unidos (ONE PAYMENT) nos hizo una propuesta de sociedad para la creación de un POS propio que tuviera las capacidades de competir en el mercado local pero con mejores funciones y utilidad adecuada para ciertos nichos de negocio.”

“Empezamos a trabajar en el desarrollo en el 2019 pero fue hasta 2022 que salimos al mercado con un producto estable”, agregó Cubillos.

“La gran diferencia radica en la versatilidad de nuestro producto, su adaptación a cualquier establecimiento y sobre todo nuestro servicio y atención al cliente, porque podemos comunicarnos con los hispanos en español y eliminamos las barreras comunicacionales que ocasiona contratar servicio como el nuestro a empresas norteamericanas.”

En Estados Unidos, competimos con las empresas mas grandes a nivel mundial en el campo de Puntos de venta o POS. Pero nos enfocamos en brindar la mejor calidad y un alto nivel de nuestro producto, fortaleciendo el servicio de atención al cliente, mantenimiento y asistencia; y por eso nos hemos ganado la confianza y el agrado de clientes latinos y en especial Venezolanos los cuales nos han apoyado y ayudado a salir adelante.”

Muchas empresas cuyos dueños son Venezolanos, han confiado en nuestro producto desde muestras inicios y se mantienen con nosotros. Ellos, nos comentan que “es mejor pagar por un servicio a una empresa con sangre Venezolana que a una megacorporacion americana donde ni conocen a los dueños”.

Ademas de este aspecto de co-patriotismo lo mas importante es que nuestro producto ofrece la misma calidad de los POS locales pero a un precio mucho mas accesible debido a nuestra estrategia de posicionamiento, ofrecemos los mejores rates y tarifas de procesamiento que un establecimiento pueda conseguir.

Algunos de nuestros clientes con raíces venezolanas son: “Champions Florida, Prosein, Liberty Express, La Scala – Flamingo lugar donde se presenta George Harris, Miami Lunch, The Burger Daddy, Pasteles Edward, Kubo Wynwood, Jimy’s Burger, y muchos mas.”

Cubillos destaca: “Desarrollamos un punto de Venta o POS (Point of Sale) que ofrece diferentes versiones del Software, tenemos el punto de venta como tal que es ubicado en el mostrador de una tienda o restaurant, tenemos la versión portátil que incluye el handheld para tomar ordenes remotas desde la mesa o cualquier lugar de forma inalámbrica, tenemos el KDS o Kitchen Display System que sirve para la visualización de las comandas en la cocina, tenemos también el muy común Kiosko de Autoservicio donde los clientes llegan y hacen su propio pedido y realizan el pago sin necesidad de ayuda de ningún empleado del establecimiento, tenemos también nuestra propia plataforma de pedidos Online y lo mejor de todo es que todo se encuentra integrado con el POS y un solo Backoffice donde se controla todo lo relacionado al negocio, reportes, empleados e inventario.

Tenemos integración con diferentes plataformas que ofrecen servicios adicionales como lo son Quickbooks, 7Shifts, Uber Eats, Grubhub, Marketman y otros.

La principal ventaja de obtener nuestro producto, es que el cliente obtiene un excelente producto para el manejo de su negocio a un precio mucho menor que la competencia; asi como también, la versatilidad de ajustar el punto de venta a sus requerimientos puntuales.

Nosotros nos encargamos de escuchar al cliente y realizar los ajustes o integraciones necesarias que se requieran, muchas veces nos piden cosas exclusivas que sabemos que si le sirven a un cliente le van a servir a los demás y lo realizamos, esta posibilidad no la tienen la mayoría de los clientes con los grandes proveedores.

Además de la parte técnico / funcional del software lo mas importante es el soporte y trato especial que damos a todos los clientes y en especial a los Venezolanos y latinos pues siempre que nos acercamos a un cliente inmediatamente se sienten identificados al hablar con nosotros y saber que siempre estaremos allí para ayudarlos y entender sus necesidades pues estas grandes corporaciones no ofrecen esta ventaja”.

Cubillos agrega, la pregunta que siempre nos hacen es acerca de las funcionalidades y costo del servicio, nos enorgullece decir que nuestro sistema es tan completo como los de la competencia (y en algunas veces hasta mas completo) con mas ajustes para adecuarla a cada establecimiento y adaptándome a sus funciones especificas.

Todo esto ha hecho que la empresa se valorice y hemos recibido varias ofertas para fusión o venta de la misma, pero creemos que es muy pronto para tomar ese paso, todo esta sucediendo muy rápido y queremos ir con calma.

Hoy en dia la empresa cuenta con 31 empleados entre ellos, directivos, desarrolladores, personal administrativo, soporte e instalaciones y call center 24 horas al dia.”

Finalmente, Cubillos le envía un mensaje los venezolanos. “No tengan miedo de emprender, que trabajando con ganas y aplicando sus conocimientos, lo pueden lograr… No hay que tener miedo, hay que seguir luchando por sueños y trabajando para hacerlos realidad”.

“Si haces algo que ya esta hecho siempre hay forma de hacerlo mejor y hay mercado para todo el mundo, lo importante es ponerle corazón, hacerlo bien y de forma honesta que los resultados se ven en cualquier momento. Como decía mi papá: “a todos nos llegan las oportunidades en el momento que menos esperas, lo importante es estar preparado.

Y el consejo mas importante que les puedo dar es que si van a abrir un negocio bien sea Restaurant, Foodtrucks o lo que sea donde necesiten recibir pagos con Tarjetas que NO vayan al banco a solicitar un punto de venta sino que nos contacten!!”

En un principio éramos dos, uno de mis socios (Manny Garcia) y yo, quienes salíamos a vender el producto, hacer las instalaciones, training a los clientes y soporte técnico, hoy en día tenemos un equipo que se encarga a estas laboras a nivel local y a nivel nacional cada reseller se en encarga de hacerlo, es cuestión de no tener miedo, no tener pena y sobre todo debes creer en tu producto.”

Amarylis D’Onghia

Información

Alfredo Cubillos / Co Fundador y CPO de On The Fly POS.

Contactos:

Instagram: @ontheflypos

Website: ontheflypos.com