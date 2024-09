En Septiembre Gane con EPA

Durante este mes de septiembre, la red de tiendas llevará a cabo una dinámica para sortear un combo de remodelación, con el fin de mejorar y embellecer ambientes, dándole la oportunidad a los clientes de tener un nuevo espacio en su hogar. Será un premio por cada ciudad donde EPA tiene presencia comercial.

El sorteo inició el viernes 06 y culmina el 30 de septiembre, para el cual los clientes deben facturar una compra igual o mayor a 40$ y depositar el cupón en el buzón que estará en la tienda. Vale recordar que son 16 sedes en ocho ciudades; Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracay, Maracaibo, Puerto La Cruz, Maturín y Punto Fijo.

Cada premio le permitirá a los ganadores llevar a cabo un proyecto en su hogar, incluye diferentes artículos de construcción como: 70 metros cuadrados de cerámica, pego, pasta profesional, pinturas, productos para impermeabilización, tanque de agua, bomba periférica, puertas de madera, cerraduras, salas y accesorios para el baño, espejos entre otros artículos para la remodelación y decoración.

Es importante mencionar que algunas condiciones aplican. El premio es intransferible y no puede ser canjeado por su valor monetario, los artículos seleccionados no pueden ser cambiados o sustituidos y no se incluye servicio de flete.

Este sorteo cuenta con la participación de marcas aliadas como: Venezolana de Pinturas, Bituplast, Pinturas Cebra, BM, Cerámicas Carabobo, Venceramica, Deco Glass, Grupo FZ, Manpica, Pegutil, Pinturas Flamuko y Casa Lista.

Los ganadores serán anunciados el sábado cinco de octubre. Para mayor información, puede visitar las redes sociales @FerreteríaEPAVE en Instagram y Twitter, Ferretería EPA Venezuela en Facebook y también la página web.