La tienda que ha convertido la fotografía en un espectáculo: AVC Photo Store

Un gran fotógrafo dijo alguna vez que hacer fotos es saborear la vida intensamente, cada centésima de segundo y esta frase se vuelve palpable cuando uno visita por primera vez la tienda AVC Photo Store & School ubicada justo en la entrada del Doral en el Miami Airport Center.

No hay que ser un profesional de la fotografía para animarse a recorrer la tienda más grande en su estilo en esta ciudad.

De hecho, más que una tienda parece una galería, un museo del octavo arte, donde sin duda, aunque usted sea un simple aficionado de las cámaras descubrirá algo que no sabía que necesitaba, desde equipos de video, iluminación, trípodes, audio y cualquier tipo de accesorio que necesite para mejorar su performance en esto de plasmar la vida en digital o en físico si así lo desea.

Su nombre AVC Photo Store tiene en su nombre el anexo de School (escuela en inglés) y al visitar sus redes sociales @avcstore Descubrirá que también es una escuela ya que las grandes casas de equipos fotográficos, (Sony, Nikon, Canon, Red digital Cinema, FujiFilm, DJI, GoPro,Hasselblad, Blackmagic, Panasonic, entre otras) patrocinan cada cierto tiempo, seminarios y cursos para dar a conocer sus nuevas creaciones, además la tienda organiza eventos y clases prácticas con fotógrafos reconocidos en diferentes áreas para todo aquel que esté interesado en perfeccionar su arte.

Realmente el nombre de escuela se lo llevan cuando uno habla con el personal de la tienda, se ve que son amantes de la fotografía y de lo que hacen y que no escatiman en explicar detalladamente los beneficios de cada uno de sus productos, en mi caso particular, la primera vez que los visité con la idea de comprar un equipo en particular, la encargada de la tienda después de entender para qué era que yo necesitaba la cámara que andaba buscando, me recomendó una más económica que se ajustaba mejor a lo que quería conseguir. Esa honestidad, no es común encontrarla en estos días.

Los disposición de los espacios de AVC Store Photo Store es sin duda uno de sus mayores logros, la tienda en sí mide más de 2 mil metros cuadrados ya parece un set de película.

A esto hay que incluir 2 estudios perfectamente acondicionados, y disponibles para rentar que realmente dan el toque final para entender que AVC Photo Store & School ha decidido hacer de una tienda un espectáculo, aunque usted no tenga ninguna intención de comprar un equipo, la visita bien vale la pena.

Es una de las tiendas más completas de fotografía y la más grande del sur de la florida, rentan equipos, estudios, asesoran y hasta venden equipos usados si anda recortado de presupuesto.

Sus precios son accesibles y si de comprar equipos de fotografía y video se trata usted rápidamente se dará cuenta que está tratando con profesionales, de hecho, tienen más de 40 años de experiencia.

Todo lo que necesita en fotografía en una sola parada, si anda por Miami la visita bien vale la pena.