LG Electronics y GAD Tecnology exhibieron su avanzada tecnología OLED en un encuentro virtual

En un evento virtual entre periodistas de Venezuela y Panamá, LG Electronics y GAD Tecnology realizaron el desarmado de un televisor LG OLED por manos de técnicos-expertos de la reconocida marca multinacional. En la cita mostraron pieza por pieza el tipo de tecnología que utilizan para la fabricación de estos aparatos. El televisor se ha convertido en una parte esencial de nuestro hogar.

Cuando se trata de innovación, la paciencia y la perseverancia dan sus frutos. En LG, este ha sido el caso de su tecnología de televisores y, en especial, de sus paneles OLED, donde la compañía se ha convertido en líder del mercado.

Durante el proceso de desarmado del televisor, los técnicos explicaron paso a paso cómo está compuesta y diseñada la tecnología LG OLED en la propia voz de los expertos, las diferentes funcionalidades con la que cuentan estos aparatos de amplia gama, que permiten que sus usuarios disfruten de imágenes más realistas y de alta calidad.

