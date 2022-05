Malteadas de The Market Milkshake Bar, cambian el sentido de las malteadas en Miami

En este capítulo de #Historiasdeexito queremos contarte esta conmovedora historia de Douglas Alvarado, caraqueño de nacimiento, con estudios de economía en la UCV (los cuales no concluyeron dado que se vio obligado a emigrar a USA).

Este joven ha hecho que las malteadas de @themarketmilkshakebar cambiaran el sentido de las malteadas en Miami.

Al llegar a Estados Unidos, Alvarado se desempeñó haciendo trabajos de arranque o de principiante- como la mayoría de los inmigrantes- trabajó como: camarero, recogiendo mesas; pero siempre desarrollándose en el área de restaurantes, donde aprendió y consideró las potencialidades para emprender su propio negocio.

Después del nacimiento de su hija, quiso convertir en realidad ese sueño y se decidió a construir su propio emprendimiento en el área de postres.

Solamente contempló dos opciones: malteadas y/o churros. Se decidió por las malteadas, porque entre amigos y familia siempre eran el postre anhelado de todos, a todos les encantaban sus malteadas- cuenta Alvarado.

Douglas afirma, que ese talento lo lleva desde Venezuela, donde las prepara para su más cercanos amigos en reuniones y encuentros.

Alvarado cuenta el esfuerzo, que como joven inmigrante tuvo que hacer para ahorrar y llevar a cabo su proyecto soñado.

Lo que sin demoras, se arriesgó rentando un food truck, “sólo rotulado por el frente porque no tenía dinero para hacerlo completo”, confiesa Alvarado.

En sus inicios cuenta, arrancó con un congelador de casa ( no comercial), que lo tomó prestado de su abuela, y otra otra nevera regalada.

Parte de las anécdotas que vivió en sus inicios, cuenta Douglas - “es que durante las primeras semanas aprendiendo del negocio, la nevera y el congelador como no eran parte del camión, se abrían un par de veces al rodar -cuando manejaba el camión-. Y se desplazaban dentro del food truck.”

Y es que esos elementos, eran indispensables para su funcionamiento pero no estaban empotrados, sino algo que fue necesario hacer para arrancar el negocio, sin detenerse ni esperar a tener todo perfecto, sino enfocado en llevar adelante su proyecto.

Alvarado comenta, que su primer punto de venta, se fue con su food truck (carente de grandes elementos corporativos) y se ubicó en wynwood market place, “me sorprendió que los ingredientes que llevaba para hacer malteadas se me acabaron rápidamente. Mi alegría era total, pues me di cuenta que a la gente les había encantado mis malteadas y hacían filas para probarlas”.

The Market Milkshake Bar, pronto se fue convirtiendo en una referencia de malteadas auténticas, en el competido mundo gastronómico del Sur de la Florida.

Douglas comenta, no todo ha sido fácil, momentos muy duros se vivieron en la pandémia, sólo tenía 1 año el negocio, y produjo un cierre obligado por 6 meses; pero aproveché para fortalecer al negocio, ampliando el menú y pasando de 10 a 15 nuevos sabores”.

Estas malteadas se caracterizan por ser espesas, su técnica de elaboración y el tipo de ingredientes, dan una clara consistencia en el resultado de este especial producto, complementándose muy bien el sabor de la malteada con el postre emblema de cada tipo de malteada.

Después de la pandemia poco a poco ha ido aumentando la ventas, el reconocimiento de la gente en todos los puntos donde se ubican los food trucks y en su nueva sede ubicada en Shoma Bazaar en el Doral -Florida.

Douglas Alvarado, agrega en la cosmopolitan ciudad de Miami, hacía falta un producto auténtico, mezcla de sabores propios, por eso surgió tan exitosa idea se crear cada una de nuestras malteadas inspiradas en Miami y su gente. Desde la malteada de Guayaba y Queso y la Chicha Venezolana hasta nuestra malteadas mas vendida Cookies and Cream. Todas tienen un estilo propio entre la variedad de culturas y estilos que hacen vida en esta ciudad.”

Alvarado cuenta, “ofrecemos un concepto 100% pensado en la población de Miami el cual llevamos a cualquier ciudad con nuestras ventas móviles en el Sur de la Florida y nuestra punto local en Shoma Bazaar en Doral. La diferencia con otras malteadas es causar un verdadero impacto en el cliente.”

Es un lugar de postres para adultos y niños! Las malteadas en @themarketmilkshakebar son frescas, son preparas al momento, su sabor es un deleite para toda la familia, produciendo en quien lo prueba una sensación de felicidad y placer.

¿Que le dirías a los jóvenes inmigrantes?

Que no pierdan el enfoque, que no tengan miedo de intentar cosas nuevas que no han intentado antes, que hagan las cosas -sin miedo al fracaso-“.