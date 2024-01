﻿ OOKLA reconoce a Airtek como la red fija de internet más rápida de toda Venezuela

Airtek tiene el Internet más veloz de todo el país. Así quedó demostrado luego de recibir el trofeo Speedtest Awards a ‘la red fija más rápida en Venezuela’, otorgado por Ookla, empresa internacional encargada de medir los servicios de internet en todo el mundo, a través de la aplicación que lleva el mismo nombre del trofeo.

Se trata de la primera vez que la compañía internacional entrega este reconocimiento en el país. «Es el primer premio que se otorga a Venezuela, y es primera vez que una empresa regional lo gana», expuso Samuel López, CEO de Airtek.

Para determinar este premio, Ookla analizó las pruebas iniciadas por los consumidores realizadas con Speedtest en una red fija. Los resultados del análisis de Ookla confirman que Airtek logró las velocidades generales de red fija más rápidas en Venezuela durante el período Q1 y Q2 del 2023.

“Ya teníamos mediciones de todos los países en Latinoamérica. Recientemente se notó una expansión bastante relevante del tráfico de datos en Venezuela. A través de esas mediciones, específicamente para el período del primer semestre de este año, fueron más de cinco millones de pruebas iniciadas por consumidores de redes fijas en el país. Con las mediciones hicimos el rankeo y llegamos a la conclusión de que Airtek está disponibilizando velocidades superiores en la nación”, indicó Pedro Direne, director Comercial para Latinoamérica de Ookla.

Por ser esta la primera vez que la empresa internacional entrega este premio a Venezuela señaló que espera sea un estímulo para que el resto de los operadores fijos y móviles sigan invirtiendo, ya que lo considera como una oportunidad gigante en el país para disponibilizar internet, sea móvil o fija. “Esto será un hito bastante importante para seguir con la expansión de datos”, añadió Direne.

Los premios Speedtest son para reconocer a los mejores proveedores en velocidad a nivel mundial, se determinan utilizando un Speed Score que incorpora una medida de la velocidad de descarga y carga de cada proveedor para clasificar el rendimiento de la velocidad de la red. Para determinar los ganadores de los premios Speedtest Awards para redes fijas, Ookla evalúa las velocidades más rápidas alcanzadas en una red determinada.

Además, el acceso al servicio ISP se realiza a través de conexiones por cable y Wi-Fi. Como resultado, Ookla tiene en cuenta las pruebas que se realizan en varias aplicaciones Speedtest que se conectan a una red fija, incluidas las pruebas realizadas en teléfonos móviles a través de una conexión Wi-Fi. Cada operador principal representa al menos el 3% del tamaño de la muestra en el área geográfica.

Vale destacar que, en este estudio, se determinó que la compañía zuliana trabaja a una velocidad que supera los 200 Mbps.

«Para ganar este premio, Airtek logró una puntuación de velocidad de 80,04, con velocidades máximas de descarga de 207,25 Mbps y velocidades máximas de carga de 209,29 Mbp«, reseña Speedtest en su portal web.

En la actualidad Venezuela está ubicado entre las posiciones 112 y 115 en redes fijas, que comparado con el mes pasado avanzó cinco posiciones dentro de un rango de aproximadamente 200 países, donde utilizan Speedtest. Este posicionamiento del país se ha logrado en menos de 3 años gracias al esfuerzo de empresas como Airtek que buscan ofrecer un servicio de internet con calidad de

primer mundo.

Por debajo de Airtek quedaron un gran número de compañías venezolanas que no alcanzaron un nivel de rapidez tan extraordinario, pese a tratarse de una competencia nacional.

«Esto significa demasiado, sobre todo entendiendo que somos una empresa regional, que apenas abarca Zulia y Falcón y competimos con empresas nacionales que van muy por encima. Estamos muy orgullosos y felices de recibir este reconocimiento. Esto es gracias al trabajo que hacemos juntos todos los días. Espero que quienes no estén acá, nos estén viendo en sus hogares y que este premio se esté reflejando en el servicio que tienen en su casa porque si no es así, no sirve de nada”, dijo Samuel López CEO de Airtek.