Plataformas multiservicios dominan la banca nacional

América Latina y el Caribe se ubican como una de las regiones del mundo con mayores avances en inclusión financiera, digitalización de los canales y creación de nuevos productos que conectan con las exigencias y necesidades actuales, según estudios de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

Venezuela no se queda atrás, y es que los avances en servicios bancarios en los últimos tiempos dejan ver un acceso cada vez más amplio de la población a múltiples opciones, agilización de operaciones y generación de experiencias exitosas en el cliente.

Diego Ricol Freyre, presidente ejecutivo de Banplus, en entrevista concedida a la revista Explosión Creativa, habló de la experiencia de la entidad en el ámbito de la transformación digital y nos detalla sobre sus principales servicios que dentro de su ecosistema digital brinda a su cartera de clientes.

Ciertamente, debemos mencionar que Banplus es un banco venezolano privado que cuenta con una presencia de casi 15 años en el país.

De acuerdo con el más reciente Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados, Banplus muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 12,04 % y un aumento mensual en cartera de créditos del 15,5%.

Igualmente, la institución evidencia un crecimiento sostenido de su tamaño dentro del sistema, con un incremento mensual de su activo total del 12,06 %.

PLATAFORMAS MULTIMONEDA Y MULTIPRODUCTO

Al consultarle a Diego Ricol Freyre sobre qué ha representado la transformación digital (TD) para la institución afirma que; “ha permitido adaptarnos de manera ágil a los distintos cambios del entorno venezolano, generando soluciones que han sido disruptivas en el mercado venezolano”.

No hay mejor representación de estas palabras que la cuenta Divisas Plus, una cuenta no remunerada y sin monto mínimo de apertura, dirigida a clientes naturales y/o jurídicos, y el ecosistema digital que Banplus ha creado a su alrededor para permitir la movilización de divisas.

“Para nosotros fue importante desde un principio crear un producto completo, que permitiera a nuestros clientes manejar sus pagos y cobros, y que a su vez resguardara el valor de su dinero. De allí nace Divisas Plus”, acotó Ricol.

Los usuarios de esta cuenta pueden manejar la compra y venta de dólares y/o euros desde la plataforma de Banplus On Line, esto les permite hacer pagos en bolívares con cargo inmediato a su cuenta en divisas con el uso del pago móvil interbancario Pago Plus o su tarjeta de débito asociada a la cuenta.

Asimismo, las empresas pueden hacer uso de Incentivos Plus, diseñado para facilitar el pago de honorarios en divisas a sus empleados.

“No queremos que haga falta entregar un sobre de efectivo. Queremos simplificar la logística y los procesos de compensación para todas las empresas venezolanas”, dijo Ricol.

“Como organización “estamos transitando la ruta de la transformación digital como los líderes digitales”. Así, con mejoras en la eficiencia, se sigue impulsando la creación, modernización y digitalización de la banca, generando oferta de nuevos productos y servicios.