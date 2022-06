Proyecto Alcatraz recibe el galardón de Proyecto Social del año en España

Un triunfo más para Venezuela, Proyecto Alcatraz ® recibió el Premio Cisne al Proyecto Social de Rugby del año en España. El reconocimiento otorgado por Fundación Rugby Cisneros fue entregado en el Museo del Traje de Madrid y dado al programa por su destacada labor de reinserción.

Entre los otros ganadores de esta primera edición se encuentran la Universidad Complutense de Madrid por su apoyo al rugby y por ser sede de uno de los clubes más antiguos de España; Alberto Chicote, quien participó en Top Chef y es dueño de cuatro importantes restaurantes en Madrid, además de ser embajador del deporte y en cada conferencia que realiza lleva el ejemplo del rugby a los presentes.

Otro de los premiados de la gala benéfica fue el jugador argentino Sergio Parisse, por promover los valores del deporte, además de ser considerado como uno de los mejores jugadores europeos y su destacada participación en la Selección Italiana, en más de 142 partidos.

“Proyecto Alcatraz ha sido reconocido junto a personas que apoyan el deporte y son muy importantes para el mundo del rugby. El poder compartir el galardón con ellos nos llena de orgullo y es un premio para los venezolanos que hemos decidido seguir construyendo país”, dijo Alberto Vollmer, presidente de Fundación Santa Teresa.

Las evaluaciones de los nominados estuvieron a cargo de un destacado jurado conformado por el presidente de la Fundación Rugby Cisneros, Manuel Sayagués; Gonzalo Barbadillo. Presidente del Club de Rugby Complutense Cisneros, Alhambra Nievas, ex árbitro internacional, y actual Gerente de Desarrollo del Arbitraje de World Rugby. En representación del rugby femenino, Marina Bravo, quien es ex jugadora y capitana de la selección española de rugby; Jaime Nava, ex jugador y capitán de la selección española de rugby; Lisandro Arbizu, ex jugador y capitán de la Selección Argentina de Rugby (Pumas); Vicente Jiménez, Director del Diario Deportivo AS y Rodrigo Contreras, periodista y comentarista de rugby en TVE, El Confidencial y La Cadena Cope.

La Fundación Rugby Cisneros fue creada en el 2008 por el Club de Rugby Cisneros para llevar a cabo distintos proyectos que apoyan la masificación del deporte. El Club de Rugby Complutense Cisneros es uno de los clubes de rugby más antiguos de España (fundado 1943) ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid y trabaja día a día para impulsar los valores que representan el deporte.

Desde 2003, Proyecto Alcatraz ® trabaja para erradicar la violencia y el crimen de manera pacífica en el municipio Revenga del estado Aragua. Esta iniciativa logró disminuir el índice de violencia en el municipio, tiene presencia en 36 centros penitenciarios venezolanos y ha desarticulado 11 bandas delictivas, sin el uso de la violencia.