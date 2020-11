Rufo Chacón acaba de dar un nuevo paso en su proceso de mejoría médica. De la mano de su incansable madre, Adriana Parada, y siguiendo con el apoyo de la Fundación Frigilux, viajó al estado Zulia para una intervención que le permitió retirar perdigones de su rostro.

.

Desde la ciudad de Maracaibo, donde fue atendido por el médico cirujano José Luís Martínez, Rufo habló sobre la evolución que ha tenido desde que viajó a España, auspiciado igualmente por Frigilux, para ser atendido por los mejores especialistas de ese país y colocarse sus prótesis oculares y un dispositivo de última tecnología.

"He ido escalando para mejorar mi condición. Se me han ido proporcionando las cosas y he aprendido que tengo que continuar con la vida. Voy a seguir adelante, aunque se presenten inconvenientes, aunque tenga muchas caídas y a veces me cueste asumir mi situación", dijo.

Contó que no se le pudieron retirar todos los perdigones de la cara porque varios están muy profundos, pero que se está planificando un viaje a Bogotá, donde el galeno que lo está tratando cuenta con más equipos médicos que permitirán la extracción completa.

Agradeció toda la ayuda que ha recibido de la Fundación Frigilux y la atención directa que siempre ha tenido de su presidente Yaser Dagga, como principal benefactor, desde que se conoció su caso.

"Le agradezco demasiado a Frigilux (...) Sueño con ser un empresario, crear una fundación y ayudar a personas que pasen por lo que yo he pasado, a ancianos, a tanta gente que sufre enfermedades, que no cuentan con el apoyo de nadie, que son de bajos recursos. He estado en esas circunstancias y me coloco en sus zapatos. La peor pobreza es la mental y yo voy a ser una gran persona, siempre se puede mejorar lo que uno es", agregó.

Al lado de su mamá, quien expresó el gran orgullo que siente por su hijo, Rufo recordó su pasión musical y anunció que tiene una sorpresa en el ámbito musical, que pronto la dará a conocer.