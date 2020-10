¡SOMOS EL TROLLY!

es una marca que por más de 66 años se ha mantenido en el mercadosi, es la misma de toda la vida que nunca desapareció, nunca cerró, nunca cambió de dueños, se encuentra en el mismo lugar de siempre y que ahora en tiempos de cuarentena se prepara para cumplir 67 años el venidero 19 de noviembre 2020, Dios mediante.

.

Te recuerdo que el fundador de El Trolly®, el Sr. Antonio Ruiz inmigrante canario fallecido hace 13 años, fue un verdadero visionario para su época: El Trolly fue en aquel entonces el 1er Drive In de Caracas, imagínate, como en los autocines ¡te servían el plato en el carro! La buena noticia que hoy en día en tiempos de distanciamiento social y touchless service, el Drive In se pone de moda al igual que el delivery, pick up y take out en los restaurantes y afines.

La otra gran visión del Sr. Ruiz y El Trolly® fue constituirse en una de las primeras Fuentes de Soda tan en boga por esos tiempos, los Bananas Split y merengadas fueron un verdadero hit. Te recomiendo la merengada "Nancy Ramos".

Por último y no menos importante es que también en El Trolly® se dieron a conocer las famosas Arepas Tostadas o simplemente Tostadas, todo un furor por su rico sabor crocante producto del tueste que a las arepas convencionales les daba la recién incorporada tostadora o "plancha".

El Trolly® sigue abierto, operativo y fiel a su identidad de antaño, en mano de la segunda generación de su fundador, su viuda Sra. Lola Daher de Ruiz y sus hijas representadas por Maria Dolores Ruiz Daher.

Queremos invitarte a El Trolly® para que constates y pruebes lo que aquí te escribo. También nos encantaría que entrevistaras en tu programa a Maria Dolores o "Mery" Ruiz Daher una vibrante empresaria quien muy bien ha sabido mantener a flote a El Trolly y al Centro Comercial El Trolly donde se encuentra en negocio, con una tenacidad increíble pero necesaria para estos tiempos adversos.

#NosVemosEnElTrolly