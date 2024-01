¡Una revista icónica en la Web! CLX Icons estará a un click de todos

En la mañana del viernes 19 de enero, en un evento lleno de flores y colores vivos, la revista CLX Icons realizó un Brunch en la ciudad de Valencia para dar inicio al año 2024 con el lanzamiento de su página web, con la finalidad de mantener a sus lectores a un click de ellos.

Sin más esperas la revista mostró en la presentación animada por el periodista Luis Olavarrieta y la animadora Cinzia Francischiello, dando a conocer la nueva página web de la revista www.clxicons.com donde van a poder encontrar lo nuevo de la moda, mundo healty así como las noticias de la farándula más importante del momento.

En el evento se encontraba la directora de la revista Jineth González quien detalló con agradecimientos a todos los que han aceptado la revista impresa pues sin esa aceptación no hubieran logrado el lanzamiento de la página web, así mismo dio unas palabras “Nuestra revista es un medio impreso y necesitamos proyectarlo, en lo digital que nos trae aquí hoy”, así mismo agradeció y mostraron el video.

La ilustradora Isaboleta también compartió unas palabras, “trabajar con CLX Icons no me lo espere, todo lo que se escaló este proyecto y tener esta oportunidad me hace sentir especial porque valoran mi trabajo, haber sido parte de esto me hace esperar más proyectos juntas”.

El evento contó con la participación de personajes reconocidos como, Rocío Higuera, Rosangelica Pistichieli, Ashley Prieto y otras influencers que fueron invitadas a compartir en este nuevo lanzamiento.

LA SORPRESA LIFESTYLE

Luego de develar el lanzamiento de la revista en la página web para estar al alcance de todos, la directora de la revista Jineth junto a la gerente de mercadeo del grupo CLX Icons Marisela Briceño sorprendieron a todos los invitados con un regalo sorpresa, pues la revista no solo viene con nuevos contenidos sino con productos de lifestyle que comenzaran a producir y su primer producto es una Agenda.

La agenda fue ilustrada por la misma artista isaboleta quien se encontraba en el evento; repartieron las agendas a las invitadas realizando un brindis por la celebración de estas noticias, la misma directora comento que comenzar el 2024 planificado es uno de los primeros pasos para lograr los objetivos, esta agenda tiene otros detalles que nos van ayudar hacerlo con estilo y con elegancia, palabras de Jineth sobre la agenda.

Jineth además también le dio las gracias a Isabel y le dijo que esperen hacer esta agenda todos los años con ella.

En el mismo evento todos pudieron hacer su planner del año para iniciar con la organización en las agendas, más tarde sirvieron las comidas y todos pudieron disfrutar de este evento y llevarse como regalo una ilustración en sus agendas firmada por la artista.

CLX Icons no deja de sorprender a sus lectores dejando cada día nuevas temáticas para que puedan disfrutarlos, si quieres conocer más sobre esta agenda y el lanzamiento visita su página web www.clxicons.com comencemos este 2024 icónico.