Vanesa Suárez embajadora de la Fundación CLX representa a Venezuela en los Centroamericanos y del Caribe

La tenista carabobeña Vanesa Suárez, embajadora de la Fundación CLX, viajó a la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador, a representar a Venezuela en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023; como parte de la delegación criolla que forma parte de la XXIV edición de esta cita continental.

Antes de partir a la nación centroamericana, Suárez visitó las oficinas corporativas de CLX Group en la ciudad de Valencia, para agradecer una vez más al grupo empresarial, el apoyo que ha recibido para poder continuar con su carrera y representar al país en diversas competencias internacionales.

“Me siento muy agradecida con CLX, porque me han dado todo el apoyo para poder ir a mis competencias y desenvolverme de la mejor manera posible. Siempre han estado para mí y me han brindado su apoyo, en todos los pasos que yo he dado en mi carrera tenística. Yo me siento muy feliz de tenerlos a mi lado”, manifestó la raqueta carabobeña, que forma parte de la fundación como su embajadora desde el año 2019.

Suárez fue recibida en las instalaciones corporativas por la presidenta de la Fundación CLX, Jineth González y la gerente de Marketing de CLX Group, Marisela Briceño; quienes entregaron un obsequio a la atleta, al tiempo que aprovecharon la oportunidad para reconocer el esfuerzo que ha realizado en toda su carrera, por dejar en alto el nombre de Venezuela y abrirse paso en la disciplina a nivel internacional.

“Vanesa sin dudas es un ejemplo de constancia, compromiso y dedicación para perseguir nuestros sueños. Nos sentimos orgullosos de que forme parte de esta gran familia y de apoyarla para que siga desarrollando su carrera de manera satisfactoria, como lo ha hecho hasta ahora. Estamos seguros de que llegará muy lejos”, destacó González.

Preparación en Venezuela

De cara a su participación en los Centroamericanos y del Caribe, Suárez realizó su concentración en la ciudad de Valencia; y destacó que este proceso la ayudó mucho para elevar el nivel de su juego, por lo que se siente muy preparada para enfrentar la cita continental.

Luego de este evento, la embajadora de la Fundación CLX representará al país en la Billy Jean King Cup (antigua Fed Cup), torneo femenino de naciones donde Venezuela forma parte del Grupo 2. Suárez destacó, que llegar a disputar este evento luego de los Centroamericanos y del Caribe es una gran ventaja, “además de la preparación que tuve en Venezuela, siento que me va a permitir tener una mejor actuación en esos juegos”.

Mejor Novata NCAA

La tenista venezolana incursionó este año en el tenis universitario de los Estados Unidos, al representar a la Universidad Estatal de Kansas en la Conferencia Big XII de la División I de la NCAA, con una destacada actuación que le valió para ser seleccionada como miembro del equipo Mejores Novatas 2023.

“La verdad es que en la conferencia en la cual estamos jugando, hay mucho nivel, todos los partidos te exigen al 100% y hasta más para poderlo ganar. Para mí, la verdad es que es un honor poder recibir este premio de estar entre las Mejores Novatas del año en mi conferencia, ya que no fue nada fácil y tuve que esforzarme muchísimo para conseguirlo”, expresó Suárez.

La carabobeña comentó que espera graduarse a corta edad en su carrera como Periodista, para continuar con su historia en el deporte, hasta llegar a profesional. Sueña con jugar un Grand Slam, y por qué no, ganar en Roland Garros.

Se mostró admiradora de Garbiñe Muguruza, no sólo por tener raíces venezolanas, sino también por su juego y lo que ha logrado a lo largo de su carrera. “Es una de las que más me gusta como tenista”, sentenció.

Palmarés

Cabe destacar, que la carabobeña que cuenta con 18 años de edad se quedó con el segundo lugar del Campeonato Suramericano de Tenis en el año 2019, celebrado en la ciudad de Cali, Colombia. Además, se colgó la medalla de bronce en los XIX Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022; en la modalidad de dobles mixtos, en la cual se subió al pódium en compañía de Brandon Pérez.

Por otro lado, Suarez participó en el Mundial Juvenil, desarrollado en República Checa, en 2018 y 2019 de forma consecutiva. En ese último año, se alzó con el título en dobles y cerró como finalista en el Torneo de la Gira Cosat 2019, en la categoría 14 años.