¡Atención! Comando Sur ratificó su lucha contra el narcotráfico

Líderes de seguridad participaron este martes en la Conferencia de Seguridad de América Central 2020 (CENTSEC), organizada por el Comando Sur de Estados Unidos, para atender temas de interés entre la nación y los países aliados.

En la conferencia virtual participaron lideres de América Central, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y México, y se centraron su discusión en el COVID-19 y la lucha contra las operaciones antidrogas desarrolladas en el Caribe.

“The threats to our neighborhood are becoming more complicated & ever evolving…”

