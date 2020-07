Conoce al "viejo amigo" de Maduro que se reunirá con él para pedir liberación de presos estadounidenses

El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, confirmó que planea emprender un viaje a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro y pedir por la liberación de los ciudadanos estadounidenses encarcelados por el régimen, con el objetivo de aliviar las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

La oficina del ex político demócrata anunció la reunión prevista con Maduro a través de su cuenta de Twitter.

Governor Richardson, at the request of several American prisoners’ families, is traveling to Caracas on a private humanitarian mission to meet with Venezuelan President Nicolás Maduro to discuss the status of the American prisoners and other COVID-19 humanitarian issues.

— Richardson Center (@RichardsonCNTR) July 13, 2020