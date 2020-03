El Gobierno no protege a las mujeres: siempre hemos sido vulnerables

Este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, sin embargo, las venezolanas aseguran que no tienen absolutamente nada que celebrar a causa de la emergencia humanitaria compleja que padece el país.

Julia Gallegos, quien tiene un puesto en el mercado municipal de Chacao, aseguró que la situación con las mujeres «es bastante fuerte».

«Acá en Venezuela mayormente las mujeres abarcamos dos roles. Somos mamá y papá, por lo que la situación se complica», denuncia Julia.

La crisis humanitaria que atraviesa el país ha provocado que, según cifras de algunas organizaciones, más de 800 mil niños en los últimos dos años hayan sufrido el abandono de su padre, dejando la responsabilidad del hogar únicamente en manos de la mujer.

Mujeres desprotegidas

Hace un par de días, Nicolás Maduro aseguró que todas las mujeres del país tienen que darle «seis hijos a la patria». Sin embargo el mandatario omite que la crisis económica que afecta a la nación hace prácticamente imposible ese deseo.

«El Gobierno no defiende a las mujeres. Una mujer con un niño se le hace difícil, imagínate con seis. Es una locura», aseguró Raiza Bastista, quien se encontraba llegando al mercado.

Más optimista es Erika Arteaga, madre de una niña, quien aseguró que hay que luchar como madres para «sacar adelante a nuestros hijos, que son el futuro».

No obstante, indica que el Gobierno no respeta los derechos de la mujer. «Maduro manda a las mujeres a parir, pero él no sabe lo que es eso. Estamos pariendo -señala de manera satírica-, para poder comer. No vamos a tener dinero para seis hijos».

Desde hace varios años Venezuela padece una emergencia humanitaria compleja, sin precedentes en la región. Cifras de las Naciones Unidas señalan que esta situación ha provocado una migración de más de cinco millones de venezolanos.