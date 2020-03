Ensayo de una vacuna y cierre de fronteras, América toma medidas estrictas por el coronavirus

El cierre de las fronteras a los extranjeros se extiende en América como medida de prevención para frenar el coronavirus, enfermedad que el presidente de EEUU, Donald Trump, ya considera «grave», al tiempo que expertos de su país anunciaron este lunes que ya ensayan una vacuna contra el virus.

Prueban una vacuna

Expertos en Estados Unidos iniciaron pruebas en humanos de una vacuna contra el coronavirus. La primera dosis se administró a uno de los 45 voluntarios, todos ellos adultos sanos de entre 18 y 55 años de edad, que tomarán parte en este experimento a lo largo de seis semanas.

La vacuna se denomina RNA-1273 y ha sido desarrollada por científicos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y de la compañía de biotecnología Moderna, , informaron los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés), que destacaron que el proyecto de inoculación frente al coronavirus ha tenido resultados prometedores en modelos animales.

Trump reconoce la gravedad

Después de varias semanas de minimizar el problema, el presidente de EEUU, Donald Trump, destacó la responsabilidad colectiva ante el coronavirus y reconoció que la crisis es grave e incluso «podría» provocar una recesión.

«El momento en el que esto se disipe podría ser julio, podría ser agosto, o podría ser más tarde», advirtió Trump, reseñó la agencia internacional EFE.

Cinco estados, entre ellos Nueva York, anunciaron medidas estrictas para restringir el movimiento de sus ciudadanos ante el crecimiento exponencial del número de casos, que asciende a 3.487 en todo el país, con al menos 68 muertes.

Más medidas extremas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el cierre de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional «Óscar Arnulfo Romero» ante la llegada de un vuelo comercial procedente de México en el que supuestamente viajan 12 personas contagiadas con el COVID-19.

«Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto», apuntó el jefe de Estado salvadoreño, quien recalcó que «el avión no podrá ingresar al país», donde aún no se han confirmado casos.

A lo que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, respondió en Twitter que ningún pasajero estaba enfermo y pidió al salvadoreño revelar el origen de su información.

Canadá cerró sus fronteras a las personas que no sean sus ciudadanos o residentes en el país. Los ciudadanos estadounidenses están exentos «de momento» de estas medidas y las restricciones no se aplicarán al comercio.

Según las últimas cifras, en Canadá se reportó un muerto y 324 personas han contraído la enfermedad.

En Colombia, el presidente Ivan Duque anunció que cerrará desde este martes 17 de marzo y hasta el 30 de mayo todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales, en una medida adicional a las ya adoptadas.

Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ordenó una «cuarentena total» que entrará en vigor a partir de este martes y que se aplicará en los 23 estados del país para frenar la expansión del coronavirus.

Mientras que el Gobierno de Uruguay confirmó el cierre de las fronteras con Argentina desde las 00.00 horas (03.00 GMT) del martes 17, al tiempo que confirmó la existencia de 29 casos positivos por coronavirus COVID-19.

Honduras decretó el estado de excepción por siete días como medida para enfrentar la pandemia, que ya afecta a seis personas en el país, y con la que se limitan algunas garantías constitucionales.

Guatemala clausuró sus fronteras por los próximos 15 días, tras informar de una muerte por coronavirus y el contagio de otras seis personas en su territorio.

En la misma línea, Costa Rica decretó el estado de emergencia, cerró sus fronteras a partir del 18 de marzo y suspendió temporalmente el curso lectivo.

Aumentan casos de muertes

República Dominicana confirmó la primera muerte por coronavirus, una dominicana de 47 años, portadora de VIH y paciente de tuberculosis que llegó desde España, al tiempo que informó que los casos aumentaron a 21.

Nueva York también reportó que los muertos subieron a 7 y los pacientes infectados a 950, lo que sigue siendo el número más alto de todos los estados de EE.UU., por lo que las autoridades se preparan para aumentar de forma muy urgente las camas de hospital disponibles para poder hacer frente a la expansión de la enfermedad.

Frente común

Los países que integran el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) acordaron proteger las fronteras de forma «coordinada y con eficacia» y facilitar el retorno de los nacionales a sus respectivos países como medidas preventivas para enfrentar la pandemia.

Así lo confirmó la Presidencia de Chile, que ostenta temporalmente el liderazgo del grupo, tras la videoconferencia realizada entre mandatarios de los diferentes países que forman parte del Prosur.

Inyecciones de capital

Varias autoridades económicas anunciaron importantes medidas ante las fuertes caías de los mercados que este lunes registraron un nuevo «lunes negro».

Wall Street tuvo su peor día desde 1987 con pérdidas de su principal indicador, el Dow Jones, del 12,94 %, mientras que el principal mercado de Latinoamérica, la bolsa de Sao Paulo, se desplomó un 13,92 %.

En una reunión virtual, encabezada por EE.UU., los dirigentes del G7, los países más industrializados y ricos del mundo, acordaron «hacer todo lo necesario» a través de «una estrecha cooperación» para dar una respuesta global sanitaria, económica y financiera.

Brasil anunció una inyección en la economía por 147.300 millones de reales (unos 29.100 millones de dólares) como parte de un paquete de medidas de «emergencia» que se irán implementando a lo largo de los próximos tres meses.

El Banco Central de Chile anunció una histórica bajada de los tipos de interés del 1,75 % al 1 %, el recorte más grande en una década.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó 8 millones de dólares de cooperación financiera no reembolsable a Centroamérica, Belice y República Dominicana para atender la emergencia sanitaria por la pandemia.