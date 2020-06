Guaidó desnudó la persecución del régimen contra la AN ante la regón

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, desnudó este lunes la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional. Durante su intervención en el Diálogo Legislativo 2020 en la que participaron presidentes de congresos de América Latina.

"En medio de usurpación de funciones y del secuestro de la sede del parlamento. Hay 36 diputados exiliados, tenemos diputados secuestrados en cárceles; en ese contexto estamos enfrentando la pandemia", dijo Guaidó.

También, el líder opositor resaltó que su director del despacho Roberto Marrero, permanece preso. Y señaló que dos de los anteriores están en el exilio y uno en la clandestinidad.

"No es poco lo que podemos hacer desde los parlamentos, no es poco levantar las voces, no es poco la firmeza ante una dictadura y agradezco cada expresión de apoyo a los venezolanos que hoy llevan una lucha cívica", dijo el también presidente del Parlamento.

Además, el líder opositor alertó a la región de las alianzas entre Irán y el régimen. Y señaló que desde la administración de Maduro se ha financiado planes desestabilizadores en la región.

Guaidó enfatizó que los venezolanos siguen resistiendo. Al mismo tiempo que ratificó la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional para resolver la crisis humanitaria y avanzar hacia unas elecciones libres.