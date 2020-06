Guaidó en la calle rechazó sentencia del TSJ y respaldó las protestas

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, rechazó la más reciente sentencia del cuestionado TSJ y respaldó las protestas en el país durante un recorrido por las colas de gasolina en Caracas.

Juan Guaidó sorprendió a los ciudadanos en las colas. Quienes lo recibieron con agrado, y el líder opositor aprovechó para decirles que no se acostumbren la crisis que es responsabilidad del régimen de Maduro.

"No podemos caer en la desesperanza. Eso es lo que quiere la dictadura. Lo que quiere Maduro es que no estemos movilizados. Esta cola no es normal, es culpa de la dictadura, vamos a seguir movilizados", dijo Guaidó durante el breve encuentro con los ciudadanos.