Juan Guaidó le envío un mensaje a los padres venezolanos en su día

Juan Guaidó, presidente (E) de Venezuela le envío un mensaje a los padres venezolanos en su día. Sobre todo a los presos políticos y a todos aquellos que se encuentran separados de su familia por haber emigrado.

Guaidó recordó a su director del despacho Roberto Marrero. Quien permanece detenido por el régimen de Maduro y es padre de familia. Por eso le envió un mensaje de solidaridad a los familiares de los presos políticos, reseñó el portal de la presidencia encargada.

El líder opositor señaló lo difícil que es celebrar esta fecha en Venezuela. Al referirse que más allá de la pandemia del coronavirus y la migración forzada, las familias venezolanas de hoy día ya no tienen los recursos para reunirse y "hacer una parrilla".

Esto debido a la profunda crisis económica en la que está sumergido el país. Por eso el hambre forma parte de la cotidianidad de los venezolanos, quienes ven como su salario no les alcanza para vivir dignamente.

Es por eso, que Guaidó ha insistido en la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional. Propuesta que ha sido respalda por la comunidad internacional, la cual tiene como objetivo atender la crisis humanitaria y la celebración de elecciones libres.

También, durante su palabras en el Instagram live reiteró que desde el Gobierno Legítimo han asumido la lucha por la libertad de Venezuela y continuará insistiendo por recuperar al país.

"Muy pronto todo tendremos la oportunidad de compartir con la familia, poder llegar a nuestras casas y celebrar estar juntos, no extrañar, no estar huérfanos de afecto, por eso tenemos que luchar, mantenernos firmes. La dictadura no está fuerte, ellos tienen que hacer ver eso, por eso violentan y se alían con países terroristas, y no vamos a caer en eso”, sentenció.