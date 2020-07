OVP: Dieta de los presos es a base de agua de verduras (+Detalles)

Carolina Girón, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), detalló este martes en el informe anual de este organismo las condiciones de la población carcelaria en el país, mediante una videoconferencia por la plataforma Zoom.

Girón abrió la conferencia haciendo énfasis en el hacinamiento en los calabozos policiales, tomando en cuenta cifras del retardo procesal, que en el año 2019 se estableció en más del 60% de los casos estudiados.

"Se supone que en los centros penitenciarios deben estar los penados y deben reformarse. El Estado debe garantizar programas culturales y recreativos que cambien las actitudes violentas de los presos", detalló Girón.

Dieta a base de agua de verduras

Sobre el consumo de alimentos en las cárceles, Girón lamenta que la situación no es diferente. "La dieta de la población carcelaria se basa en arroz solo, una fruta y agua de verduras", detalla.

"La dieta está conformada por puros carbohidratos, harinas y muy poca o nula proteína. Es lamentable. Tenemos el caso de los presos de la cárcel de Santa Ana, que le año pasado descubrieron que el director del penal tenía escondido muchos kilogramos de carne y pollo, que no se lo daban a los presos", denuncia.

Además, en el informe de la OVP se indica que la población carcelaria en Venezuela está entre los 16 y 28 años. También que los presos no tienen acceso correcto a la alimentación y las medicinas.

"Estos son derechos. No privilegios. No es defensa de la delincuencia, el Estado debe hacer todo lo posible para la reinserción social de los presos", detalla Girón.

Uso de presos para ejercicios militares

Girón indica que los ejercicios militares que han venido realizando los presos en los centros penitenciarios, es una medida inadecuada. "Eso se hacía en 1935, cuando no existía política penitenciaria. Ahora estamos en el año 2020, hay pruebas científicas que señalan que esto no sirve. No hay personas debidamente formadas ni con la capacidad o voluntad política para hacer estos cambios.

Mujeres en prisión

La defensora de los DD. HH. de los privados de libertad señala que las mujeres sufren las mismas condiciones que los hombres en prisión. "Siguen presentándose casos de tuberculosis, escabiosis... Todo por las condiciones críticas del sistema", detalla.

Además, Girón señala que en el 2019 se tuvo conocimiento de 2.526 mujeres en el único centro penitenciario del país para mujeres, el Inof. Sin embargo, la capacidad de este es de 2.154.

Población reclusa extranjera

"En Venezuela hay 958 personas de otra nacionalidad detenidos, la gran mayoría son por delitos de narcotráfico y se requiere atención de los organismos consulares", según el informe anual de la OVP.

Estar preso puede ser una sentencia de muerte

"Desde 1999 hasta 2019 han muerto más de 7.000 personas dentro de los centros penitenciarios", lamenta Carolina Girón, quien a su vez hace un llamado a las autoridades, ya que a su juicio, ningún preso debería morir en custodia del Estado.

También revela Girón que desde hace 20 años más de 25.000 detenidos han resultado heridos de gravedad. Esta crítica situación ha provocado que organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-Cidh) otorgase medidas cautelares.

Sin embargo, Girón lamenta que estas medidas no han sido respetadas por parte del Estado venezolano.

"El Estado no ha cumplido con lo que ha establecido la corte y no dan respuestas. Siguen incumpliendo, por lo que es una doble violación de DD.HH.", lamenta Girón.

Además, Girón señala que el Estado no puede señalar que no tiene recursos para atender a los penales, ya que el ingreso desde el año 2006 hasta la fecha "es bastante amplio".

Organismos internacionales han ingresado solo bajo vigilancia estatal

Según el informe de prisiones, organismos internacionales han ingresado a los penales de Uribana y Tocuyito, destacando la presencia de la Cruz Roja y la oficina de las Naciones Unidas, a cargo de la alta comisionada Bachelet. Sin embargo, todas estas visitas han sido vigiladas por el Estado.