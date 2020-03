007 retrasa su estreno debido al Covid-19

«Sin tiempo para morir» (Not time to die), la nueva película de James Bond tenía prevista su estreno en Londres el próximo 2 de abril; sin embargo, la pandemia por el coronavirus ha afectado los planes del agente 007.

La nueva película de acción, interpretada por Daniel Craig junto a la cubana, Ana de Armas, corrió su estreno para el 12 de noviembre; al reparto se le unen la actriz inglesa Lashana Lynch y el ganador del Oscar, Rami Malek como el villano Safin. Con información de Mundo Deportivo.

Por otra parte, Daniel Craig anunció que esta sería su última película como James Bond; en una entrevista a GQ, confesó que no se sentía bien con su papel; “Nunca volveré a hacerlo. Cuando lo dejé la última vez pensé, ‘¿realmente vale la pena este trabajo, pasar por todo esto?’ No me sentía bien… me sentía físicamente muy deprimido. Tienes que dejar de pensar y actuar, intentar dejar tu ego a un lado”, indicó.