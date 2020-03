Activada línea 0800 en Carabobo para denunciar especulación con precios de tapabocas y alcohol

Ante las reiteradas denuncias de los carabobeños del sobreprecio en productos para la prevención del coronavirus (Covid-19), en diferentes establecimientos de la entidad, fue habilitada la línea 0800Dracula par reportar cualquier caso de esta naturaleza.

Vecinos de diversos municipios aseguran que hasta el jueves 12 de marzo, un tapabocas costaba poco más de 50 mil bollívares, y al día siguiente en el mismo establecimiento, tras los anuncios de los primeros casos confirmados de la enfermedad, comenzaron a venderlos hasta en 350 mil bolívares.

Lo mismo está pasando con alcohol, guantes y desinfectantes, en una situación que el gobernador Rafael Lacava aseguró que no va a tolerar. «No permitiremos que personas inescrupulosas estés golpeando los bolsillos de los carabobeños en medio de una situación y delicada como esta. No voy a tener contemplaciones, porque se trata de un delito de lesa humanidad que se va a sancionar, porque no es posible que ganen 10 veces por el costo de productos que son tan importantes para la colectividad», aseguró en un video que publicó en su cuenta en Instagram.

Expresó que se está viviendo como en una guerra y su obligación es proteger a los habitantes del estado impidiendo que ese tipo de prácticas se generen. «Ya lo saben, farmacias, supermercados, abastos y personas que tengan que ver con la venta de este tipo de productos, si los agarro especulando, vamos por ustedes».

El gobernador informó que en las próximas horas se ordenará a las farmacias y expendios de alimentos que todo su personal trabaje con tapaboca y guantes, así como quienes los visiten como consumidores. «Ya eso lo estamos haciendo en peajes y aeropuertos. Y lo tienen que hacer porque en Europa la gente se contagiaba en los supermercados donde no hay ningún tipo de control, y son establecimientos que van a permanecer abiertos porque son un eslabón de la cadena esencial en estos momentos, pero cada quien que entra a un establecimiento de estos o que trabaje ahí debe estar protegido porque sino no hacemos nada».