CDC: El coronavirus puede viajar hasta 4 metros según estudio

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, (CDC) publicaron un estudio sobre el coronavirus donde afirman que la distancia social de 2 metros no es suficiente para evitar el contagio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró una serie de lineamientos a seguir para prevenir el incremento de contagios; entre ellos, la distancia social. Donde se instruye que todos bebemos estar a por lo menos dos metros de distancia de cada individuo. Con información de Fayer Wayer.

El coronavirus no es una enfermedad que aérea; sin embargo, puede viajar por el aire a través de estornudos; el estudio reciente de los Centers for Disease Control and Prevention reveló que la enfermedad puede incluso viajar hasta un máximo de 4 metros.

El estudio publicado por el Emerging Infectious Diseases journal, reveló que el virus puede viajar hasta más de 13 pies, el doble de lo que se había anunciado como práctica de distanciamiento social. Los análisis fueron realizados a partir de casos acontecidos en el Hospital de Huoshenshan en Wuhan, epicentro de la pandemia.

Más de la mitad de las muestras de las suelas de los zapatos del personal médico de la Unidad de Cuidados Intensivos dieron positivo al Coronavirus, por lo que se debe considerar tomar medidas preventivas con el calzado, el cual sirve como vehículo de contagio para el virus; lo ideal es evitar el calzado en los interiores de la casa, y de salir muy seguido, dejarlos en la entrada y lavarlos siempre que se pueda para desinfectarlos.