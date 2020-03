Comerciantes de Carabobo podrían quedarse sin flujo de caja para pagar a sus trabajadores

Las consecuencias de la cuarentena no serán fáciles de superar para el sector comercial, si no se toman las medidas necesarias. Está en riego el sueldo de los trabajadores de 60% de los establecimientos de Carabobo que están inoperativos, y deben cumplir con una serie de obligaciones tributarias que dejará a los establecimientos sin flujo de caja.

Así lo alertó el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Lorenzo Araujo. «No preocupa mucho que casi todas las medidas de Nicolás Maduro afectan al sector privado, nos gustaría observar de parte del estado que haya algún tipo de exoneración del ISLR y de pagos de servicios como el aseo urbano, sobre todo en aquellos locales que no están trabajando».

Explicó que los comercios que están cerrados obligatoriamente dada la situación especial que se está viviendo, no generarán ingresos y no podrán cumplir con las obligaciones fiscales. «Estarán muy comprometidos en flujo de caja y no podrán cumplir con sus obligaciones con los trabajadores».

Las exigencias del gremio son claras: la exoneración, por seis meses del pago de los Impuestos Municipales, dejar sin efecto la reforma al Código Orgánico Tributario, y revocar el aumento del Unidad Tributaria Nacional.

Además, piden suspender la información semanal del Impuesto al Valor Agregado hasta que se inicien actividades, generar préstamos a través de la banca pública sin intereses y con plazos muertos, y garantizar el suministro energético que permita el funcionamiento de las unidades para la distribución de productos, así como el traslado del personal de los comercios. ‌De lo contrario las consecuencias serían dramáticas

El llamado es a que aquellos establecimientos que están operando podrán contribuir a mantener la cadena productiva, pagando sus deberes formales y contractuales, para así sostener de manera más equilibrada la economía de quienes intervienen en la superación de la crisis, en el proceso para mantener abastecidos los comercios del sector alimentos y salud principalmente.

‌»Como siempre, queremos contribuir de la mejor manera y ser parte de la solución; hay medidas que dependen del Ejecutivo y que deben considerar al sector productivo del país para salir de la mejor manera posible de esta situación».